(VIDEO) Pablo Zambrano (Fetrasalud): Hay un acuerdo entre gobierno y empresarios para no aumentar el salario

15-10-24.-El gobierno de Nicolás Maduro y los empresarios tienen un acuerdo desde hace dos años y ocho meses para no aumentar los salarios de los trabajadores y mantener la bonificación que no incide en las prestaciones sociales, reiteró este lunes el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano.Durante su participación en el programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas, el dirigente sindical explicó que, debido a esta acción, los trabajadores han venido recibiendo la misma bonificación de fin de año durante todo este tiempo sin que los patronos hayan tomado en cuenta la inflación y la devaluación de la moneda, por ejemplo.“Se mantienen las cláusulas de la contratación colectiva, pero fuera de la realidad económica, porque sin salario, no hay contrato colectivo. Tampoco hay prestaciones sociales, no hay fideicomisos, etcétera”, expuso.Según Zambrano, el gobierno adelantó la Navidad en un mes cuando comienzan las clases, por ello los trabajadores tienen que comprar los útiles escolares, zapatos y uniformes de sus hijos con una bonificación de fin de año que, en el caso de los obreros, alcanza solamente 32 dólares por cuatro meses.“Por qué razón el gobierno va a sacrificar a los trabajadores con sus medidas económicas. Y cuál es el sacrificio del gobierno. No veo medidas de austeridad en el gobierno. Al contrario, cada día se ven mejor”, manifestó.Zambrano negó que las sanciones de Estados Unidos sean la excusa para mantener el salario mínimo en tres dólares, aduciendo que “nadie te lo va a creer”.“Es injustificado pagarle a un trabajador un salario mínimo de tres dólares, porque ese salario es el referente para los tabuladores de sueldo, para la contratación colectiva y para las prestaciones sociales. El salario significa la protección de la familia, incluso es considerado sagrado en la Biblia”, argumentó.Urge ordenar las finanzas públicasA juicio de Zambrano, para aumentar el salario de los trabajadores es fundamental que el gobierno ordene las finanzas.“Ya hay ingresos petroleros, que vienen en dólares. El Estado también está percibiendo ingresos por la minería y la gasolina, que ahora la cobran en dólares y, además, está haciendo intercambios económicos con países como Turquía. Ahora lo que tiene que hacer es ordenar las finanzas”, añadió.Zambrano también propuso la salarización del bono de guerra, que es de 90 dólares, como el inicio para aumentar el salario de los trabajadores.De la misma forma, instó al gobierno a revisar las pensiones de los jubilados, situadas en tres dólares, y recuperar el Seguro Social.Pulsa abajo para ver la entrevista completa: