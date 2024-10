Jubilada del Seguro Social: “Nosotros ganamos un sueldo que no nos alcanza ni para comprar medicinas”

Credito: RFA

09-10-24.-María Elena Vielma, jubilada del Seguro Social, compartió su experiencia sobre cómo las personas de la tercera edad enfrentan el desafío de administrar y priorizar sus recursos limitados para cubrir todas sus necesidades.



Pidió aclarar qué sucede con lo recaudado; es decir, con lo que cancelan las empresas en el marco de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social.



Según ella, es común que se deban tomar decisiones difíciles sobre qué productos o servicios priorizar, dado que la pensión que reciben no siempre es suficiente.



“Nosotros ganamos un sueldo que no compensa para nada, no nos alcanza ni para comprar medicinas, porque si compramos medicinas no compramos alimentos (…) ¿Dónde están esos reales que le descuentan a las empresas? ¿Qué pasa con esos reales?”, se preguntó.



De igual forma, a la señora Vilma le surge la duda, de qué puede adquirir en tiempos de navidad con los recursos que van a recibir.



“Estamos pensando en los aguinaldos. ¿Qué vamos a hacer? Porque si compramos hallacas no compramos los estrenos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos aguinaldos?”.



Por su parte, Carlos Julio Rivera, integrante de la Asociación de Jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pidió al Ejecutivo nacional claridad en las políticas al sector y de nuevo solicitó la participación de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos de las personas de la tercera edad.



“La Defensoría del Pueblo deberían de estar defendiendo los derechos de los trabajadores y no que se hagan lo de la vista gorda. Ya basta de engaños”, dijo.

