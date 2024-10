Trabajadores de la salud reclaman mejoras en salarios y aguinaldos que apenas superan $8

07-10-24.-Trabajadores del sector salud reclamaron al gobierno de Nicolás Maduro un aumento en los salarios y aguinaldos, que apenas alcanzan los ocho dólares en un primer pago. También denunciaron una crisis hospitalaria generalizada, debido a la poca dotación de insumos y la deteriorada infraestructura de los centros hospitalarios del país.

El dirigente sindical y coordinador general de Monitor Salud, Mauro Zambrano, indicó que el 12 de octubre se estima que los trabajadores sanitarios recibirán un primer pago de los aguinaldos, correspondiente a ocho dólares. A finales de octubre y durante la primera quincena de noviembre se recibirá el resto del pago, para completar $32.

«Hablan de navidades felices, pero cómo van a haber navidades felices con un aguinaldo de un mes de ocho dólares. Eso no puede ser», cuestionó.

Empleados de diversos hospitales consideran que la remuneración debe situarse entre los 500 dólares y 2.000 dólares, según una encuesta hecha por el Monitor. «Con 8 dólares compramos medio kilo de arroz y un cartón de huevos. No nos alcanza para más nada», afirmó Jackeline Colmenares, empleada del Hospital de Coche.

Recordó que son más de 900 días con el sueldo congelado en 130 bolívares, equivalentes a 3,5 dólares, mientras la canasta básica alimentaria supera los 500 dólares mensuales.

Zambrano señaló que los trabajadores del sector salud «resuelven por fuera» los bajos salarios a través del comercio informal, trabajos a destajo o las remesas que reciben del exterior. «Cuando solucionas ese problema te das cuenta que llegas al 24 (de diciembre) sin tu hijo en el país no tienes a tu hermano. Tienes familias totalmente disgregadas. ¿Quién puede pasar unas navidades felices con esta situación económica? Yo creo que nadie».

El dirigente sindical subrayó que «el sueldo y la salud debe ser una política de Estado». También comentó que planean una concentración frente al Ministerio de Salud o la Vicepresidencia de la República en unas semanas para denunciar los bajos salarios.

«Nosotros no vamos a dejar de reclamar. Esto no es solo del sector salud. Nos estamos reuniendo con el sector educativos, pensionados y jubilados. Estamos activando en todo el país», dijo.

Respecto a la situación de los centros públicos de salud, el coordinador de Monitor Salud dijo que «la crisis hospitalaria está totalmente generalizada, pero los trabajadores estamos ahí. El recurso humano está, el problema es que no hay dotación de insumos, no hay tecnología, pero no vamos a decaer porque la salud es un derecho».

Indicó que la dirigencia sindical actualmente se siente «amenazada» la situación, debido a la persecución y el amedrentamiento. Recordó que varios trabajadores han sido despedidos por manifestar su descontento y, en su caso, fue detenido hace unos meses.