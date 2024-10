Inician nuevas conversaciones con el Ministerio Del Trabajo para ajustar el salario en Venezuela

04-10-24.-Este martes 1 de octubre se dio a conocer que se dieron inicio a nuevas conversaciones para discutir el aumento del salario mínimo en Venezuela.



El presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), Orlando Pérez informó que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) van a sostener una reunión con el ministro del Trabajo Eduardo Piñate y va a instalarse la mesa, reportó en Telegram el canal @Patriadig.



En tal sentido, Pérez refirió que dicha mesa laboral busca resolver el tema del ingreso. “Vamos a discutir el tema del salario no solo del magisterio sino de todos los trabajadores”, se lee en la publicación.



De igual modo, señaló que “ningún maestro gana 130 bolívares” y recordó que el salario promedio va a depender de mi número de horas en categoría y las primas que tenga.



“Un docente tres de 40 horas, tiene un ingreso de 4.000 bolívares mensuales con las bonificaciones, estamos hablando de 140 -150 dólares”, añadió.



De igual modo, aclaró que el tema del ingreso monetario no me resuelve el problema vivienda, salud, recreación, vestido, calzado y alimentación.



En ese mismo sentido mencionó las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro, sobre las ocho recuperaciones.



Específicamente, agregó que el CLAP maestro de una bolsa de alimentación al cumplirlo resuelve una parte. Al tiempo que precisó que actualmente son 435 mil activos en todo el país y y 270 mil jubilados y pensionados.



“Esa es la cifra real que tenemos de maestros en todo el país adscrito al Ministerio de Educación”, dijo.



*Con información de Patria Digital y RDN.

