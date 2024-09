PCV: Mientras Gobierno y empresarios celebran "crecimiento económico", los trabajadores enfrentan más de 900 días de salario congelado

Credito: TP

04-09-24.-«Los indicadores de crecimiento económico presentados recientemente por el Gobierno de Nicolás Maduro no tienen una expresión concreta en el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora; por el contrario es palpable el auge de la brecha de desigualdad en el país», denunció este lunes el Partido Comunista de Venezuela (PCV).



La integrante del Buró Político del Comité Central del PCV, Maribell Díaz, recordó que «mientras el Gobierno y las cúpulas empresariales celebran los 13 trimestres de crecimiento económico, los trabajadores enfrentan más de 900 días de salario congelado».



«Es inocultable que la política económica y laboral del Gobierno está centrada en proteger las ganancias del capital, a costa del sacrificio de las familias trabajadoras», afirmó Díaz.



La dirigente explicó que «las medidas para salvaguardar los intereses de la banca y el empresariado son complementadas con prácticas antiobreras que buscan neutralizar las luchas por reivindicaciones o denuncias laborales».



En este sentido, el PCV rechazó la detención arbitraria de un trabajador de Venalum, que había registrado a través de un video, que circuló en rede sociales, la explosión de una celda de una línea de producción de esta empresa básica ubicada en Bolívar.



«En Venezuela se ha vuelto también un delito documentar y denunciar la precaria situación del parque industrial nacional», dijo Díaz.



Fallas en la política de mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional

En lo que respecta al apagón nacional del pasado 30 de agosto, el PCV recordó que «no son pocas las denuncias que en los últimos años se han registrado sobre las fallas y desaciertos en la política de mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional».



Los trabajadores y dirigentes sindicales del sector «han alertado reiteradamente sobre los riesgos de haber abandonado la planificación, así como los mantenimientos preventivos y correctivos», agregó Díaz



«La mala administración, la corrupción, el reemplazo de profesionales por personajes cuya única cualidad es ser leales a la cúpula gubernamental, han sido factores decisivos para el deterioro del sector eléctrico y de las industrias básicas del país», apuntó.



Libertad para los detenidos en las protestas populares

El PCV reiteró su exigencia al Estado de liberar a los cientos de personas que han sido detenidas arbitrariamente tras las elecciones presidenciales.



Este fin de semana se conoció que alrededor de 80 menores de edad fueron liberados en distintos estados del país; a la par también circuló información sobre traslados de detenidos a centros de reclusión fuera de sus lugares de origen sin que sus familiares tuvieran detalles de sus destinos. En la mayoría de los casos se imputan delitos de terrorismo.



«Estos jóvenes nunca debieron ser detenidos y mucho menos bajo acusaciones tan graves como terrorismo o delitos de odio», declaró la integrante del Buró Político.



«Las protestas populares no son delitos; las protestas pacíficas no son delitos; pero las violaciones de derechos humanos, los allanamientos sin orden judicial y las violaciones al debido proceso sí lo son», afirmó Díaz.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 655 veces.

La fuente original de este documento es:

TP (https://prensapcv.wordpress.com/2024/09/03/pcv-mientras-gobierno-y-empresarios-celebran-crecimiento-economico-los-trabajadores-enfrentan-mas-de-900-dias-de-salario-congelado/)