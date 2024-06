Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela: Pese al ajuste del bono, seguimos en “situación de indigencia”

Luis Cano, presidente del Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela Credito: RFA

29-06-24.-El pasado viernes 21 de junio inició la entrega del bono ‘Contra la Guerra Económica’, a los pensionados y jubilados, correspondiente a través del Carnet de la Patria, con un monto de 1.640 bolívares, equivalente a 45 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).



Hasta el mes de mayo los pensionados cobraron por este concepto la suma de 30 dólares.



Luis Cano, presidente del Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela, indicó que pese al ajuste de 15 dólares, siguen en una “situación de indigencia”.



“Sigue siendo una discriminación porque los trabajadores activos cobran 90 dólares de bono de guerra, entonces seguimos en situación de pobreza extrema”, dijo en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.



“Nosotros estamos condenados a vivir con 45 dólares mensuales. Sigue siendo insuficiente y sigue siendo una burla”, insistió. “Nosotros no solamente estamos peleando por una pensión que sea suficiente para que nosotros podamos comer, porque tenemos el derecho a la recreación y el derecho a la salud; esto también tiene que ir acompañado porque el Estado venezolano rescate el sistema público de salud”.



Hace falta planes



Asimismo, indicó que ven con gran preocupación que el Estado venezolano no genere ningún tipo de política al corto plazo. “Nosotros no tenemos tiempo para esperar”, expresó.



“Desde hace 14 años hemos estado reclamándole al Gobierno, sin embargo, no hemos tenido un tipo de respuestas”, añadió.



Cano recordó que la mayoría de los adultos mayores con los que habla le afirman si compranla medicina no comen y si comen no compran medicinas.



Para finalizar, el defensor de los adultos mayores denunció que ellos no están en la agenda de ninguno de los candidatos a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 28 de julio. “No hay políticas ni propuestas serias”, sentenció.

