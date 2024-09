Apure: Colapsó un puente en la vía de los Módulos de Mantecal

Colapso del puente de los Módulos de Mantecal en Apure Credito: RFA

30-09-24.-Este domingo 29 de septiembre colapsó el puente Maporal en la vía de los Módulos de Mantecal, municipio José Cornelio Muñoz, estado Apure, interrumpiendo el paso por la troncal 19. En la imagen se puede observar que parte de la estructura cedió ante el paso de un volteo cargado de materiales.



Producto de esta situación se afecta esta vía principal que enlaza a Guasdualito, capital del municipio Páez, con localidades de Barinas y San Fernando, capital apureña. Los conductores deberán tomar un desvió por la población de Elorza, municipio Rómulo Gallegos, para seguir su ruta.



La troncal 19 fue de gran utilidad este año durante la contingencia por las lluvias en Barinas que afectó el paso por la troncal 5 que también conduce al estado Táchira. Por la zona apureña se activó el paso de vehículos de carga, particulares y pasajeros hacia ese estado andino y la frontera con Colombia.



Por la vía de los Módulos de Mantecal es el segundo puente ha colapsado en los últimos dos años. En abril del 2022 se cayó el puente Caicara, ubicado en el sector Hato Viejo de la carretera Mantecal Guasdualito. La estructura se fracturó en la pila número 5, por lo que se cerró el tráfico de vehículos mientras se hacen las reparaciones respectivas.



Horas antes del anuncio oficial varios usuarios de la vía, denominada Troncal 19, reportaron lo frágil que se encontraba la estructura, por lo que urgían al gobierno tomar las medidas necesarias lo más pronto posible.



En marzo de 2023 aún no se habían ejecutado los trabajos de reparación para que los productores transiten entre los municipios Muñoz, Rómulo Gallegos y Páez.



Luis Sulbarán, habitante del sector Hato Viejo, denunció a Radio Fe y Alegría Noticias que ningún vehículo puede transitar para Caicara. Esto les afecta tanto a los residentes del lugar como a los productores que no pueden sacar sus productos.



Aseguró que las autoridades, a los quince días de caerse el puente, acudieron al lugar con materiales para su reparación, pero el proceso acabó ahí porque no volvieron a trabajar más.



“Ha afectado mucho porque uno pasaba por ahí con unas tablas, pero se hacía aunque fuera un peligro. También ha afectado en el tema del transporte», expresó Sulbarán.



Un poco más de un año después, en mayo del 2023, se culminaron los trabajos de rehabilitación y fue reactivado el paso por el entonces gobernador de Apure, Eduardo Piñate.



El segundo puente colapsado en Apure este 2024

En 2024 el segundo puente que se desploma en el estado Apure. El 5 de julio, la población de El Nula en el municipio Páez quedó incomunicada producto de las lluvias y la crecida del río Nulita, el cual socavó las bases del puente que comunica a esta zona del alto Apure con el estado Táchira.



Dos meses después de esta avería alrededor de 300 personas de las diferentes fincas en la zona han sido la mano de obra, con el apoyo de algunos comerciantes que garantizan la alimentación de los trabajadores.



También se cuenta con recursos enviados del gobierno nacional así como de otros financiamientos particulares de personas que viven en otras localidades. Esto permite que se siga ejecutando esta obra que venía preocupando a las comunidades en pleno debido a su vital importancia económica y de la vida diaria, ya que este puente comunica las parroquias San Camilo y Urdaneta, del municipio fronterizo Páez de Apure, con el estado Táchira y el departamento de Arauca en Colombia.



Tras la caída de este puente el ahora exgobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, había prometido solventar en un corto tiempo el paso por esta misma carretera nacional, lo cual no se ha concretado porque los habitantes, productores y particulares siguen pasando por una trocha cerca del puente caído asumiendo los riesgos en momentos cuando el río aumenta su caudal debido a las lluvias que no cesan en esta zona fronteriza.



Reacciona nuevo gobernador de Apure



En una publicación por Instagram el nuevo gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez, dio instrucciones a los equipos del Instituto de Infraestructura, Infrea, para acometer los primeros trabajos de reparación.



En la publicación se lee que se activaron de inmediato los equipos de rescate, gestión de riesgo y seguridad ciudadana. El coronel Ramón Cabeza, secretario de seguridad ciudadana y protección civil del estado Apure, informó que están trabajando en la atención del incidente y en el resguardo del área afectada.



En el lugar de los hechos se encuentran organismos como Protección Civil Apure, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Estadal y Policía Nacional. Estos equipos han comenzado a implementar medidas de respuesta para garantizar la seguridad de la población y restablecer el tránsito en la zona.



Las primeras acciones incluyen el establecimiento de control vial para redirigir el tráfico entre Mantecal y Guasdualito, utilizando rutas alternas a través de Elorza y Trinidad de Orichuna. Se han asegurado el área colapsada, restringido el paso peatonal y el transbordo de pasajeros en el sector.



Se solicita a los conductores del transporte público que tomen las previsiones necesarias y colaboren con las autoridades en el cumplimiento de las orientaciones. Esto es vital para garantizar la seguridad y la paz de todos los usuarios de esta importante vía.



Los cuerpos de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo se encuentran activados junto al equipo del Gobierno Regional para atender esta situación con la mayor prontitud posible. Para más información, se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales de las autoridades.

