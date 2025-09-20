Comunidad La Nueva Fuente El Paraíso realizó jornada por los Derechos de la Niñez en Caracas

Jornada de Atención Priorizada para Niños, Niñas y Adolescentes, la Familia y las Comunidades en El Paraíso

Caracas, 20 de septiembre de 2025 – La comunidad La Nueva Fuente de la parroquia El Paraíso, Eje 4, fue el escenario de una exitosa Jornada de Atención Priorizada para Niños, Niñas y Adolescentes, la Familia y las Comunidades, llevada a cabo el pasado 5 de septiembre. La actividad impactó a una población donde habitan mas de 350 familias.



​Esta importante actividad fue organizada y apoyada por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Libertador, El Consejo Municipal de Derechos de Niña y Adolescente (CMDNNA), contando con su deferentes Gerencias y la Oficina de Atención de Justicia y Paz Comunal del Eje 4. Contó con la participación de más de 40 Promotores que realizaron un despliegue casa por casa para promover la importancia de los derechos de los niños niñas y adolescentes y garantizar la atención directa a los miembros de la comunidad.

Durante la jornada, los asistentes recibieron de manera gratuita servicios claves como:

Asesorías legales, abordaje de casos y orientaciones familiares en materia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).

Y Orientación asertiva para realización de ​trámites administrativos como autorizaciones de viaje, permisos de trabajo para adolescentes, y donde se realizan. Así como registro de convivencia.

​Charlas informativas sobre prevención del acoso escolar, buen trato familiar y derechos de la niñez.

​Actividades recreativas y culturales para el disfrute de los más pequeños.

​Es importante destacar que todos los casos presentados durante la jornada serán clasificados y se les dará un control y seguimiento riguroso para ser canalizados a través de las instituciones que correspondan, garantizando una atención continua y efectiva.

El Juez de Paz Roberto Sanabria, quien sirvió de enlace fundamental entre la comunidad organizada y las instituciones, destacó que esta actividad se enmarca en su lucha por un cultura de paz y el combate a la violencia que pueda estar afectando a los jóvenes de la zona. Su rol fue clave para asegurar que las necesidades de la comunidad fueran atendidas de manera directa y efectiva.

Gracias a la Dra. Yris Valera Presidenta del CMDNNAL y responsable de la actividad comentó sobre el éxito de la jornada: “La participación de las familias, voceras y la articulación entre las instituciones fue fundamental. Esta jornada demuestra nuestro compromiso en trabajar de manera conjunta para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia. El éxito de esta iniciativa se debe a la corresponsabilidad y el trabajo en equipo del Estado, las familias y las organizaciones comunitarias”.

La jornada también sirvió para replantear la necesidad de Activar la Oficina de Atención de Niño, Niña y Adolescente que existe en el circuito comunal. Se estima que en la zona reside una población de más de 700 niños, niñas y adolescentes, quienes deberían ser atendidos por políticas del Estado a través del MDNNAL

​La actividad finalizó con un almuerzo de confraternidad, un gesto de agradecimiento de la comunidad hacia los funcionarios. El almuerzo y refrigerio, preparados por los propios vecinos, que compartieron en un ambiente de hermandad, compañerismo y solidaridad, destacando el espíritu de gratitud de la comunidad.

Acerca del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPNNA)

El CPNNA es el órgano administrativo del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Su función es asegurar la protección inmediata de sus derechos cuando son amenazados o violados, ejerciendo el Poder Público Municipal por mandato de la sociedad.