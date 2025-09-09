Alcaldía de Carrizal crea histórica partida presupuestaria para el Poder Popular y así combatir la burocracia

Jennifer Mujica, anunció la creación de una partida presupuestaria exclusiva para el Poder Popular, la primera en la historia de la Alcaldía. Credito: Agencias

La alcaldesa Bolivariana del Municipio Carrizal, Jennifer Mujica, anunció la creación de una partida presupuestaria exclusiva para el Poder Popular, la primera en la historia de la Alcaldía. Esto significa una acción de gran beneficio para las comunidades de Carrizal.

El anuncio se realizó durante un gabinete comunal en la comunidad Francisco de Miranda, reafirmando la política de "gobierno de calle" inspirada en el legado del Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías.

El evento, que reunió a líderes comunitarios, concejales y representantes del tren ejecutivo, tuvo como objetivo central llevar la gestión municipal directamente a las comunidades y escuchar las necesidades de los vecinos.

En este sentido, el jefe de la comunidad, Eduard Materano, dio la bienvenida a la alcaldesa, agradeciendo su presencia y destacando los proyectos ya ejecutados en la zona, como el cambio de cilindros de gas, la instalación de luminarias y la reparación de viviendas.

Durante su intervención, la alcaldesa Mujica sorprendió a los presentes con el anuncio de la nueva política de gestión de recursos. "Hoy, ese sueño es una realidad tangible en Carrizal", afirmó, destacando que el monto total de la partida es de 2.300.000 bolívares, de los cuales 300.000 bolívares serán transferidos directamente a cada uno de los siete circuitos comunales del municipio.

La medida busca eliminar la burocracia y empoderar a la comunidad para que sea la protagonista en la ejecución de sus propios proyectos. "Con esta acción, entregamos las herramientas necesarias para que el pueblo mismo ejecute los proyectos y resuelva sus problemas", expresó la alcaldesa, enfatizando que esta iniciativa fue posible gracias a la articulación y reducción de gastos burocráticos del Concejo Municipal, la Alcaldía y otros entes.

La iniciativa fue recibida con entusiasmo por los líderes comunitarios, quienes vieron en este anuncio, la materialización del ideal de un gobierno cercano y eficiente.

La jornada sirvió también como espacio para que los vecinos presentaran otras propuestas e inquietudes, como la reparación de un embaulado en el sector Los Maracuchos y la colaboración en la instalación de cámaras de seguridad.

Este paso histórico marca un hito en la gestión municipal, consolidando un modelo de gobierno donde el poder se transfiere directamente al pueblo, garantizando la transparencia y la efectividad en la solución de los problemas.