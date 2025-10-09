María Machado pretende infiltrar terroristas en actos de canonización de José Gregorio

María Corina Machado prepara acciones de sabotaje contra las actividades religiosas vinculadas a la canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, denunció el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, al dar a conocer que Machado pretende infiltrar grupos de choque en las concentraciones de devotos.



“Cori tiene previsto infiltrar en los grupos de los devotos de José Gregorio Hernández a sus terroristas. Esto será donde se hagan concentraciones, como en las iglesias. Sus comanditos tendrán órdenes de sacar pancartas para gritar consignas y generar alboroto”, expresó Cabello durante la emisión N° 546 de su programa Con el Mazo Dando.



También reveló la existencia de un segundo plan, en caso de que las acciones en Venezuela “no prosperen”. “Cori tiene un plan B, por si no funciona acá, llevar al Vaticano su gente; ella quiere que la información tenga su mancha de llamado a la violencia, por eso está pidiendo dinero al Gobierno de Estado de Estados Unidos”, señaló.



En ese contexto, alerta que Machado intenta reactivar los llamados “comanditos”, aunque no superan las 40 personas. “Te confirmo que la Cori quiere volver a revivir los comanditos. Una de las estrategias que Cori está utilizando para captura de comanditos es que le piden que lleven sus currículums; según ella, les va a dar trabajo cuando se instale como nuevo Gobierno”, manifestó.



A su vez, Cabello advierte sobre una campaña de presión que Machado dirige contra figuras del entorno político estadounidense, como Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller, la cual busca frenar los acercamientos diplomáticos entre Venezuela y Estados Unidos. “Esta preocupación de Cori y de todo su equipo, incluyendo al terrorista Carlos Blanco, es que ella sabe que, aunque digan que no hay comunicaciones entre Estados Unidos y Venezuela, todos sabemos que es lo contrario, pero les preocupa que ellos no están en ninguna frecuencia que se habla”.



Finalmente, el dirigente del PSUV aseveró que Machado propuso a Donald Trump Jr. convertir la Isla de Margarita en un casino, como parte de una oferta política. “María Corina Machado le planteó a Donald Trump Jr. la posibilidad de que el presidente norteamericano Donald Trump convierta a la Isla de Margarita en uno de sus casinos, asegurando que por su apoyo le daría como ‘regalo’ todo el territorio insular que comprende el estado Nueva Esparta”.



