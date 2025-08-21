La ultraderecha violenta entra en pánico por perder financiamiento

La ultraderecha y el gobierno estadounidense están cada vez más desesperados en sus intentos por desestabilizar Venezuela, ya que los grupos opositores, incluyendo figuras fugitivas como María Corina Machado y Gustavo Tovar, tienen plazo hasta septiembre para lograr su objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro, o perderán el respaldo económico que los sostiene.

Esta información fue revelada por Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en su programa Con el Mazo Dando. Cabello leyó una carta de la “Patriota VIP”, en la que se denuncia una campaña de guerra psicológica y noticias falsas sobre un posible operativo militar en la región, estrategia similar a la empleada en 2020 bajo las órdenes del exsecretario de Estado Mike Pompeo.

Según Cabello, estos ataques mediáticos forman parte de un plan orquestado desde el Departamento de Estado para impulsar la carrera política del senador Marco Rubio, quien busca ganarse el favor del expresidente Donald Trump. La misiva también menciona que Rubio utiliza el tema de Venezuela para posicionarse como figura dura y competir con el vicepresidente JD Vance, supuesto favorito de Trump para las elecciones de 2028.

El dirigente chavista aseguró que, pese a los intentos de vincular a Venezuela con el narcotráfico y justificar agresiones, las fuerzas de seguridad han neutralizado todas las amenazas contra la estabilidad del país. Además, advirtió que cualquier intento de desestabilización será respondido con acciones contundentes contra quienes promueven sanciones, bloqueos o invasiones.

«Esta gente inventa rumores pero termina asustándose a sí misma. Aquí no pasará nada, pero si ocurriera, ya saben nuestra respuesta: iremos contra los que han pedido ataques contra Venezuela», sentenció Cabello.