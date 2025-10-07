Ernesto Samper: "Todos sabemos en Colombia que el 92% del tráfico de drogas sale por el Pacífico"

El expresidente de Colombia (1994-1998) Ernesto Samper, desmonta argumento de EEUU sobre su «lucha» contra el narcotráfico en el Caribe y asegura que más del 90% de la droga sale por el pacífico

Además, expresó que esta estrategia es una forma de presión que vulnera el derecho internacional para generar un cambio de gobierno en Venezuela.

"Todos sabemos en Colombia que el 92% del tráfico de drogas sale por el Pacífico, y que apenas el 8% sale por el Caribe y no necesariamente por Venezuela», dijo en una entrevista para un programa de la televisión colombiana".

El también ex secretario general de UNASUR (2014-2017) agregó que, «las operaciones militares impulsadas por el gobierno de Trump son, en realidad, una excusa y una forma de presión indebida e invasiva sobre Venezuela».

«Eso es un argumento absolutamente traído de los cabellos, yo creo que para presionar de manera indebida y coactiva un cambio de gobierno, que no creo sea la manera de hacerlo».

Ernesto Samper criticó también el uso de barcos de guerra de EEUU para acosar y asesinar pescadores caribeños lejos de estar relacionados con el tráfico de droga.

«El uso de submarinos nucleares contra simples lanchas de pescadores no es una estrategia antidrogas, sino una demostración grotesca de fuerza que vulnera el Derecho Internacional», escribió el ex mandatario escribió en su cuenta de X.

