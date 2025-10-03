Todos a firmar la petición internacional urgente: ¡Por la liberación inmediata de los activistas de la Global Sumud Flotilla capturados por Israel!

PETICIÓN INTERNACIONAL URGENTE: ¡Por la liberación inmediata de los activistas de la Global Sumud Flotilla capturados por Israel



Nosotros, abajo firmantes, manifestamos nuestro más enérgico repudio a la acción criminal del ejército de Israel que, en el día 1 de octubre, atacó y secuestró a los barcos de la Global Sumud Flotilla (GSF), impidiendo que llegaran a Gaza con ayuda humanitaria. Entre los activistas capturados se encuentra la compañera Cele Fierro, diputada argentina del MST en el FIT-U y militante de la LIS, junto a centenares de activistas de decenas de países.



Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los activistas secuestrados y el fin de la represión contra la flotilla. Reafirmamos que la solidaridad internacional no es un crimen: crimen es el bloqueo genocida impuesto por Israel contra el pueblo palestino, que impide el ingreso de alimentos, medicinas y suministros básicos a Gaza.



Exigimos que todos los gobiernos del mundo actúen de inmediato y rompan el silencio cómplice frente al sionismo.

LINK PARA FIRMAR EL PETITORIO https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHQb56vk4L-Zzq9IpUgCFf9cT9loQsG2bH7hum7GWMr3f59g/formResponse