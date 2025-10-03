Todos a firmar la petición internacional urgente: ¡Por la liberación inmediata de los activistas de la Global Sumud Flotilla capturados por Israel!

Por la liberación de los activistas de la Global Sumud Flotilla capturados por Israel

PETICIÓN INTERNACIONAL URGENTE: ¡Por la liberación inmediata de los activistas de la Global Sumud Flotilla capturados por Israel

Nosotros, abajo firmantes, manifestamos nuestro más enérgico repudio a la acción criminal del ejército de Israel que, en el día 1 de octubre, atacó y secuestró a los barcos de la Global Sumud Flotilla (GSF), impidiendo que llegaran a Gaza con ayuda humanitaria. Entre los activistas capturados se encuentra la compañera Cele Fierro, diputada argentina del MST en el FIT-U y militante de la LIS, junto a centenares de activistas de decenas de países.

Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los activistas secuestrados y el fin de la represión contra la flotilla. Reafirmamos que la solidaridad internacional no es un crimen: crimen es el bloqueo genocida impuesto por Israel contra el pueblo palestino, que impide el ingreso de alimentos, medicinas y suministros básicos a Gaza.

Exigimos que todos los gobiernos del mundo actúen de inmediato y rompan el silencio cómplice frente al sionismo. 

 LINK PARA FIRMAR EL PETITORIO https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHQb56vk4L-Zzq9IpUgCFf9cT9loQsG2bH7hum7GWMr3f59g/formResponse

 

