El Tano Yea: se cumplen 52 años del vil asesinato de Pablo Neruda

52 años del asesinato de Pablo Neruda Credito: El Tano Yea

23 de septiembre de 2025.- Cuando el golpe militar, Neruda estaba enfermo en su casa de Isla Negra. Inmediatamente, el gobierno de México le ofreció asilo. Cuando iban en su carro camino del aeropuerto de Santiago, se consideró pasar a la clínica Santa María, la más famosa del país, para poderle una inyección antes de volar. Dos médicos le montaron un teatro al chofer para alejarlo de Neruda, pidiéndole que fuera a comprar una medicina a una farmacia que estaba lejísima.



Cuando el chófer volvió, Neruda le dijo que después de la inyección sentía un hormigueo extraño en la barriga. A los pocos minutos falleció.



También como en este caso, otros dos médicos fascistas, pinochetistas, asesinaron al expresidente democristiano Eduardo Frei, tiempo después.



Si Neruda hubiera llegado a México, habría sido una muy poderosa voz de denuncia contra el golpe militar en Chile.



Así y todo la poesía de Neruda sigue siendo patrimonio de los pueblos del mundo que recuerdan esos versos donde dijo “tengo un pacto de amor con la hermosura / tengo un pacto de sangre con mi pueblo..!”



Pablo Neruda fue senador del Partido Comunista de Chile, Premio Nacional de Literatura en 1945 y Premio Nobel de Literatura en 1971.



¡Honor y gloria..!



