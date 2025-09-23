Brasil declara que "no se doblegará" tras sanciones de EEUU a la esposa del juez Alexandre de Moraes

23-09-25.- El gobierno estadounidense dirigido por Donald Trump arremetió con nuevas sanciones contra Brasil, la cual aclaró que sus injerencias no lograran «beneficiar» a los condenados por golpismo, entre los cuales destaca el expresidente, Jair Bolsonaro.



La crisis diplomática entre ambos países sumó un nuevo capítulo después de que la Administración Trump sancionara a la esposa del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, instructor del juicio por el que Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión.



Como ya hizo con el propio magistrado, el Departamento del Tesoro de EEUU encuadró a su esposa, Viviane Barci, en la Ley Magnitsky, que la potencia norteamericana aplica a personas acusadas de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos.



A partir de ahora, De Moraes y su esposa tendrán congelados los posibles bienes que posean en suelo estadounidense y enfrentarán restricciones financieras.



La respuesta oficial de Brasil no se hizo esperar. La Cancillería expresó en una nota su «profunda indignación» por las últimas sanciones, que definió como un «nuevo intento de injerencia indebida» basado en «falsedades».



La Corte Suprema brasileña tildó de «injusta» la sanción a la esposa de De Moraes y reafirmó que el juicio a Bolsonaro «respetó el debido proceso legal y el amplio derecho de defensa, con total transparencia».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 433 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)