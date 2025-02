Grenell descarta concesiones a Maduro tras su reunión: "La única recompensa fue mi presencia física"

El enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell Credito: Web

02-02-25.-Luego de la visita a Caracas del enviado especial de Trump, el Gobierno estadounidense anunció que Venezuela recibirá a los miles de deportados ilegales de EE. UU. Sin embargo, Grenell afirma que Maduro no recibirá nada a cambio de esta medida. “El único premio para Maduro fue mi presencia física, el primer alto funcionario estadounidense que visitaba el país en años”, declaró al Wall Street Journal.



El gobierno de Venezuela aceptó recibir de regreso a decenas de miles de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, pero según el enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, Nicolás Maduro “no recibirá ninguna recompensa” a cambio de esta medida.



El acuerdo representa un avance clave en la estrategia de deportaciones masivas que Trump prometió durante su campaña, aunque The Wall Street Journal asegura que este acuerdo lleva discutiéndose desde hace meses, y ya estaba pactado incluso antes del nombramiento de Grenell como enviado para misiones especiales de Trump.



Grenell viajó el viernes a Caracas en una inusual visita oficial y regresó esa misma noche a Estados Unidos con seis ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en cárceles venezolanas.



En su plataforma Truth Social, Trump celebró el retorno de los estadounidenses y destacó que Venezuela también ha accedido a recibir de vuelta a todos los migrantes ilegales venezolanos en Estados Unidos, incluidos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano.



Además, el país sudamericano se encargará de proporcionar el transporte para el retorno de sus ciudadanos.



Según The Wall Street Journal, Grenell aseguró que no se ofrecieron concesiones económicas ni políticas a Maduro como parte del acuerdo, más allá de la posibilidad de mejorar las relaciones bilaterales.



“El único premio para Maduro fue mi presencia física, el primer alto funcionario estadounidense que visitaba el país en años”, declaró el funcionario.



El acuerdo representa un giro en la postura de Maduro, quien anteriormente se había negado a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos.



Actualmente, más de 600.000 venezolanos poseen el Estatus de Protección Especial (TPS), que les permite trabajar temporalmente y, como su nombre lo indica, los protege de la deportación.



Sin embargo, esta semana la administración Trump revirtió una decisión tomada durante el gobierno de Joe Biden que extendía dicho estatus por 18 meses, lo que abre la puerta a deportaciones masivas a partir de abril.

