Manifestaciones en Panamá rechazan visita de Marco Rubio

Manifestaciones en Panamá contra la visita de Marco Rubio

31 de enero de 2025.- Encabezadas por los trabajadores de la construcción, iniciaron hoy en Panamá manifestaciones populares en todo el país en rechazo a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.



Según se conoció, Rubio llegará al istmo, el primer punto de una gira latinoamericana que lo llevará a Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Dominicana, para “revisar la agenda Trump”, que en el caso de Panamá subraya la amenaza del presidente Donald Trump de retomar el Canal.



El jefe de la diplomacia estadounidense arribará el sábado en la noche para reunirse con el mandatario anfitrión, José Raúl Mulino, el domingo, según el programa publicado en medios locales de prensa.



Ese mimo día, la delegación se dirigirá a la caribeña provincia de Colón, a petición del propio Rubio, para recorrer el proyecto AES Panamá, la primera planta y terminal de recepción alimentada por gas natural en Centroamérica; una inversión de empresas norteamericanas de más de mil millones de dólares.



Luego se prevé un recorrido por la vía interoceánica, que no contempla ninguna reunión, hasta el momento, con su administrador Ricaurte Vásquez.



El lunes 3 de febrero Rubio supervisará un vuelo de repatriación de migrantes irregulares con destino a Colombia, que partirá desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, de Albrook, en esta capital, como parte del memorando suscrito entre Panamá y Estados Unidos el 1 de julio.



En uno de los cierres de las principales arterias de la capital, Ronald Adamson, uno de los dirigentes en el poderoso Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares ( Suntracs) dijo a Prensa Latina que nadie de afuera tiene que venir a decirle a los panameños cómo enfrentar sus problemas internos como la ley que impulsa el Gobierno y pretende privatizar y robar los recursos de la Caja de Seguro Social, entidad pública que atiende a los jubilados.



“No aceptamos y no vamos a permitir que el enviado de Trump venga a dictar líneas a un país libre y soberano y exigimos que sean juzgados los propios directivos de la Autoridad del Canal de Panamá, que se han robado la plata de sus operaciones y utilidades, que pertenece a todos los panameños “,remarcó.



También el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, señaló a esta agencia de noticias, que el diplomático no tiene nada que buscar en este país.



Méndez llamó al funcionario y a su Gobierno a respetar los Tratados firmados en septiembre de 1977, en Washington, por los presidentes James Carter (1977-1981) y Omar Torrijos (1979-1981) que devolvieron a los istmeños la administración de la vía interoceánica en 1999.



De otra parte, el excandidato presidencial en 2019 rechazó el llamado Tratado de Neutralidad y la Enmienda Deconcini, suscritos dijo sin la aprobación de nadie , pues otorga a Estados Unidos el derecho a defender el Canal ante cualquier amenaza, sea de potencia extranjera o de una manifestación pacífica, sin requerir la aprobación de Panamá.



La víspera, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente ( Conusi), Marco Andrade, convocó para este viernes a una movilización popular en las inmediaciones de la Asamblea Nacional ( parlamento) en defensa de la soberanía ante las amenazas del magnate republicano de “recuperar”, sin descartar el uso de la fuerza militar.



Andrade indicó que la recuperación de la vía interoceánica en 1999 y su administración eficiente en estos últimos 25 años, es el resultado de una lucha de varias generaciones que ha costado la sangre y la vida de sus mártires para la devolución de esa obra y las áreas adyacentes a sus verdaderos dueños, los panameños.



El también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida cuestionó y dijo que aprecian con dolor a los connacionales vendepatrias que desconociendo la historia estiman que el Canal desde ser administrado por Estados Unidos.