Petro amenaza con dejar X por diferencias con Musk y Trump

31-01-25.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mencionó nuevamente sus diferencias con el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtió que podría retirarse de la red social X, propiedad del magnate Elon Musk, miembro del gabinete estadounidense.



«Veía en los vainos de Twitter de Elon Musk –que me toca cambiar de red–, veía que los blancos, los arios en Estados Unidos, estaban contentos (incluidos arios colombianos que no son tan arios) diciendo ‘sale esa chusma, delincuentes'», dijo Petro.



«Trajimos 42 niños. De dónde acá el señor Trump me les va a decir que son delincuentes a 42 niños colombianos. De la misma manera que les dice eso a 42 niños se los dirá a centenares de miles. Eso lo pensaban en 1933», recordó en referencia a los albores del nazismo en Europa.



El mandatario se refirió a la intención de Estados Unidos de manejar la nube, el sistema de almacenamiento de datos.



«¿Creen que le voy a decir a Trump: ‘Acepto sus condiciones para el manejo de la nube’? (…) ¿Aceptamos, nos arrodillamos, no hacemos la Celac y nos vamos cada uno por su cuenta? ¿O asumimos la pelea? Y asumir la pelea es, en primer lugar, tomar posición a cualquier hora de la madrugada, de la noche o del día», señaló.



Por ello, anunció que podría dejar de usar esta plataforma, en la que tradicionalmente se dirige al país y anuncia decisiones importantes de su Gobierno.



“Me toca cambiar de red”, dijo el mandatario ante el auditorio, durante la ceremonia de posesión de Laura Sarabia como canciller, Diego Guevara como ministro de Hacienda y Jorge Rojas como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).



