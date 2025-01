Lula advierte a Trump que Brasil responderá con reciprocidad ante aranceles

Lula Da Silva, presidente de Brasil

30 de enero de 2025.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que su país aplicará medidas equivalentes si el gobierno de Donald Trump impone aranceles a los productos brasileños, en un nuevo episodio de tensión comercial entre ambas naciones.



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este jueves que su gobierno responderá con «reciprocidad» si el mandatario estadounidense, Donald Trump, decide imponer aranceles a los productos brasileños.



«Es muy simple. Si él grava los productos brasileños, habrá reciprocidad en Brasil a la hora de gravar los productos que son importados de Estados Unidos», afirmó Lula en una rueda de prensa en Brasilia.



La declaración surge en respuesta a las recientes afirmaciones de Trump, quien acusó a Brasil, China e India de aplicar políticas comerciales que perjudican la economía estadounidense. Durante un evento en Estados Unidos, Trump calificó a Brasil como un «tremendo creador de aranceles», señalando que su gobierno tomará medidas contra países que, según él, buscan afectar la economía estadounidense.



Brasil, junto a China e India, forma parte del bloque de economías emergentes BRICS, lo que podría incidir en las disputas comerciales con Washington.



En respuesta, Lula enfatizó la importancia del respeto mutuo en las relaciones diplomáticas y comerciales. «No me preocupo si va a pelear por Groenlandia, el Golfo de México o Panamá, lo que tiene que hacer es respetar la soberanía de otros países», declaró el mandatario brasileño.



A pesar de la postura firme, también expresó su interés en fortalecer los lazos comerciales con Estados Unidos, uno de los principales socios económicos de Brasil. «Quiero mejorar esa relación, exportar más, importar más si es necesario, y mantener el diálogo», agregó.



Cambio climático y desconfianza en promesas internacionales



El cruce de declaraciones entre Lula y Trump también se enmarca en una creciente desconfianza del presidente brasileño hacia los compromisos internacionales de los países más ricos, especialmente en el ámbito ambiental.



Durante la conferencia de prensa, Lula aseguró que ya no cree en la promesa de los países desarrollados de compensar financieramente a las naciones que conservan sus bosques como parte de los esfuerzos contra el cambio climático.



«Si no hacemos algo fuerte, estas COP (conferencias sobre cambio climático) se desmoralizarán, porque se aprueban medidas, todo parece muy bien sobre el papel, pero luego ningún país cumple», afirmó Lula. Además, recordó que Estados Unidos, durante la administración de Trump, se retiró del Acuerdo de París y ya había incumplido el Acuerdo de Kioto.



Lula enfatizó que la COP30, programada para noviembre en Belém, será clave para establecer medidas concretas y garantizar que los fondos prometidos lleguen directamente a las comunidades afectadas por la deforestación. «Cuando decimos que habrá deforestación cero en 2030, debemos recordar que bajo la copa de cada árbol hay un indígena, un ribereño, un pequeño trabajador rural. Y estas personas tienen que tener acceso a bienes materiales como todos los demás», destacó.