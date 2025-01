Exsenador demócrata Bob Menéndez condenado a 11 años de prisión por corrupción en EEUU

El exsenador demócrata, Bob Menéndez Credito: AFP

30-01-25.-El exsenador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, uno de los políticos que gozó de más poder en Washington, fue condenado este miércoles a 11 años de cárcel por corrupción, fraude y trabajar como agente para el gobierno de Egipto.



El excongresista de 71 años, en cuya vivienda se encontraron fajos de dólares y lingotes de oro, había sido declarado culpable por un jurado en julio de 16 cargos por soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Catar.



«En algún punto del camino… perdiste el rumbo», dijo el juez Sidney Stein al anunciar la sentencia. «Trabajar por el bien público se convirtió en trabajar por tu bien».



La fiscalía había pedido al menos 15 años de prisión para el exsenador por el estado de Nueva Jersey, quien renunció a la todopoderosa presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando estalló el caso en octubre de 2023.



La defensa, por su parte, dijo que aunque «2 años es lo apropiado», le pidió al juez «compasión» y que no le condenara a más de 8 años, dada su hoja de servicio público y su edad.



– «Bob el de los lingotes» –



«Si los peores momentos nos definen, no estaríamos aquí hoy», le dijo su abogado Adam Fee al juez, a quien recordó que Menéndez fue «faro» para la comunidad latina, ahora es más conocido como ‘Bob el de los lingotes».



La policía halló en 2022 durante un allanamiento del domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480.000 dólares en efectivo escondidos entre ropa y zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150.000 dólares y un auto descapotable Mercedes Benz.



«Voy a pedirles clemencia, no por mí, sino por Anthony», dijo Menéndez con la voz quebrada por el llanto en varias ocasiones al pedir clemencia al juez.



Al salir de la corte todavía libre en el sur de Manhattan, Menéndez anunció que apelará la sentencia y se declaró ante la prensa «inocente» y víctima de una «caza de brujas política».



Ahora espera que el presidente Donald Trump, que en todos sus problemas con la justicia también se ha declarado víctima de una «caza de brujas», «limpie el pozo negro y restaure la integridad del sistema» judicial.



Según la fiscalía, este hijo de cubanos llegados a Estados Unidos en la década de 1950, antes de la revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su pareja, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a conseguir favores y protección para sus negocios a cambio de sobornos.



Sobre el senador pesaban 16 de los 18 cargos contra los integrantes de la trama corrupta.



Además de intentar interceder ante la justicia para paralizar procesos judiciales contra Daibes y Uribe, el senador también habría ayudado al primero, viejo amigo y exitoso promotor inmobiliario, a invertir en un fondo vinculado con Catar.



Hana y Daibes fueron condenados a 8 años de cárcel y 1,3 millones de dólares de multa en el caso del primero, y a 7 años de prisión y una sanción de 1,75 millones, el segundo. Uribe se había declarado culpable.



Está previsto que la esposa de Menéndez también se siente en el banquillo a partir del 18 de marzo, ya que por problemas de salud no lo pudo hacer con el resto de los acusados.



Excluido de las filas demócratas, el político había anunciado que se presentaría a las elecciones de noviembre como independiente, pero tras la condena desistió y renunció a su escaño en el Senado.



Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba, un acérrimo enemigo de Venezuela y China y un firme defensor de Israel.

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)