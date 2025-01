Según los medios: EEUU suspende la ayuda militar a Ucrania

Credito: Mick Krever/CNN

29 de enero de 2025.- A pesar de que Vladímir Zelenski, aseguró que la asistencia militar estadounidense a Ucrania no está detenida, medios reportan que la suspensión de la ayuda exterior por parte de Washington afecta a todo el mundo, incluido el país eslavo.



Así, según informa The New York Times, la orden que congela toda la ayuda exterior existente y la nueva asistencia a países extranjeros, emitida la semana pasada por el Departamento de Estado, se aplica a la mayoría de los programas de asistencia militar y de seguridad, incluidos los de Ucrania, Taiwán y Jordania. En concreto, se trata de la suspensión de la asistencia distribuida a través de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID).



Un asesor del Congreso de EE.UU. familiarizado con el asunto también afirmó a The Washington Post que la orden parece detener la financiación militar estadounidense a Ucrania, así como la ayuda económica directa.



El documento, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, fue emitido en cumplimiento de la directiva emitida por el presidente Donald Trump, quien ordenó suspender la asistencia a países extranjeros por 90 días en espera de evaluaciones de su eficiencia y coherencia con la política exterior de Washington.



Por otro lado, Washington también ha suspendido 'Uniting for Ukraine', un programa clave de admisión de refugiados ucranianos, que permitía a estos entrar y permanecer en el país norteamericano por un periodo temporal de dos años si contaban con patrocinadores económicos.