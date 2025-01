Asesor de Trump dice que Maduro debe aceptar vuelos de deportación de miembros de la banda Tren de Aragua: "Es nuestra plena expectativa"

Referencial Credito: Web

29-01-25.-Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos de Donald Trump, afirmó este martes que tiene la «plena expectativa» de que Nicolás Maduro, quien juró como mandatario de Venezuela para un tercer sexenio tras su cuestionada reelección, acepte vuelos de deportación con migrantes venezolanos en situación irregular en Estados Unidos, así como de miembros de la banda Tren de Aragua.



«Es nuestra plena expectativa que Maduro acepte todos los vuelos de miembros de la banda Tren de Aragua de regreso a Venezuela», afirmó en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.



Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas y actualmente Venezuela no recibe vuelos de deportación. Estos vuelos se reanudaron en octubre de 2022 bajo el gobierno de Joe Biden (2021-2025), tras cuatro años de parálisis, pero volvieron a suspenderse unos cuatro meses después.



Miller sostuvo que Trump prevé que «todas las naciones del mundo participen plenamente en la aplicación de las leyes migratorias, y, en particular, en la repatriación de sus propios ciudadanos».



«Esta es una obligación internacional básica que Estados Unidos cumple, que todas las naciones desarrolladas cumplen, y esperamos que todos los países socios de la región también la cumplan», subrayó Miller, quien ocupa el cargo de subjefe de gabinete de la Casa Blanca.



Estas declaraciones llegan después de que las deportaciones ordenadas por Trump generaran el domingo una crisis sin precedentes en la relación con Colombia, el mayor aliado de Estados Unidos en Latinoamérica durante décadas.



Tras el rechazo del presidente colombiano, Gustavo Petro, a recibir dos aviones con migrantes deportados desde EE.UU., Trump anunció la imposición de aranceles del 25 % a las exportaciones colombianas y advirtió que, en una semana, subirían al 50 %, además de revocar visados.



En respuesta, Petro ordenó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, aplicar el principio de reciprocidad y elevar un 25 % los aranceles a las importaciones estadounidenses.



Tras varias horas de tensión diplomática, ambos países anunciaron por la noche una resolución del conflicto, que incluyó el levantamiento de las restricciones una vez que aterricen los primeros aviones de deportación en Bogotá.



Este lunes por la noche, Trump afirmó en declaraciones a la prensa que el conflicto diplomático con Colombia le dejó la lección de que su filosofía de «la paz se logra con fuerza» funciona.

