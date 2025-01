EEUU: despiden a funcionarios implicados en casos contra Trump

Departamento de Justicia de EEUU Credito: The Daily Caller

28 de enero de 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes (27.01.2025) que había despedido a más de una docena de empleados que trabajaron en procesos penales contra el presidente Donald Trump, en una rápida movida que busca represalias contra los abogados involucrados en las investigaciones.



El abrupto despido dirigido a fiscales de carrera que trabajaron en el equipo del abogado especial Jack Smith es la última señal de agitación dentro del Departamento de Justicia, consistente con la determinación de la nueva administración de purgar a trabajadores de gobierno que percibe como desleales al presidente, dijo la agencia ap.



La medida, que rompe las normas, se produce tras la reasignación de varios altos funcionarios de carrera de distintas divisiones, a pesar de que tradicionalmente los fiscales de base permanecen en el Departamento de Justicia durante todas las administraciones presidenciales y no son castigados por su participación en investigaciones delicadas.



"El fiscal general interino, James McHenry, tomó esta decisión porque no creía que se pudiera confiar en que estos funcionarios implementaran fielmente la agenda del presidente debido a su importante papel" en su "procesamiento", dijo un funcionario del Departamento de Justicia, citado por la agencia afp.



Fiscales de carrera entre los purgados



El funcionario no especificó cuántas personas fueron despedidas. Los medios de comunicación estadounidenses aseguran que hay más de una decena y que varios son fiscales de carrera del Departamento de Justicia.



La agencia ap dijo que no estaba claro de inmediato qué fiscales se vieron afectados por la orden o cuántos de los que trabajaron en las investigaciones sobre Trump permanecían en el Departamento cuando Trump asumió el cargo la semana pasada.



Tampoco se supo de inmediato cuántos de los fiscales despedidos tenían la intención de impugnar los despidos argumentando que el Departamento de Justicia había dejado de lado las protecciones de servicio civil otorgadas a los empleados federales.

Dos casos federales contra Trump



El fiscal especial Jack Smith, que presentó dos casos federales contra Trump, renunció a principios de este mes.



Smith acusó a Trump de conspirar para alterar los resultados de las elecciones de 2020 y de mala gestión de documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca.



Ninguno de los casos llegó a juicio y Smith, en línea con una política de larga data del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en funciones, los desestimó después de que el republicano ganara las elecciones presidenciales de noviembre.



Trump había prometido antes de las elecciones despedir a Smith "el primer día" y acusó al Departamento de Justicia del presidente demócrata Joe Biden de llevar a cabo una "cacería de brujas política" contra él.



En su informe final, Smith dijo que, si el caso no hubiera sido desestimado, Trump habría sido condenado por sus "esfuerzos" para retener el poder después de las elecciones de 2020.



Conspiración para defraudar a Estados Unidos



Trump fue acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial: la sesión del Congreso para certificar la victoria de Biden que fue atacada el 6 de enero de 2021 por una turba de partidarios del republicano.



Trump se enfrenta a otros cargos de crimen organizado en Georgia por haber intentado alterar los resultados electorales en el estado sureño, pero el caso probablemente quedará congelado mientras esté en el cargo.



Fue condenado en Nueva York en mayo por falsificar registros comerciales para encubrir pagos de dinero a una estrella porno con el fin de silenciarla.