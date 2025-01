(VIDEO) La actriz Selena Gómez rompe en llanto en defensa de los migrantes e instan a deportarla de EE.UU.

La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez publicó este lunes en su cuenta de Instagram* un video, ahora eliminado, en el que rompía en llanto a causa de la puesta en marcha de deportaciones masivas de ciudadanos mexicanos en EE.UU.



"Solo quería decir que lo siento mucho. Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer", dijo, prometiendo que intentaría hacer todo lo que pueda. El video estaba acompañado de las palabras "lo siento" y un emoji de la bandera mexicana.





Además, la actriz publicó una historia, tampoco disponible ya, en la que lamentaba que "aparentemente no está bien mostrar empatía por la gente" y revelaba que había recibido reacciones negativas como respuesta a su video.Poco después, Sam Parker, candidato republicano al Senado en 2018, planteó en sus redes la deportación de la artista. "Selena Gómez eligió a los ilegales en lugar de a Estados Unidos porque es descendiente de tercera generación de ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en la amnistía del 1987", escribió, agregando al final: "¿Tal vez Selena debería ser deportada también?".Gómez reaccionó a estos comentarios en otra historia: "Oh, señor Parker, señor Parker. Gracias por las risas y la amenaza".En paralelo, la modelo estadounidense Carrie Prejean Boller también reaccionó a la publicación de Selena: "¿Cómo te parece llamar a toda 'tu gente' por la que estás llorando por ser deportada e invitarla a quedarse en tu mansión detrás de tus grandes paredes y puertas hasta que se vayan?", escribió citada por Daily Mail."Invítalos a cenar, dales de comer, báñalos, déjalos dormir en tu casa, paga sus estudios y facturas médicas", continuó, añadiendo que la actriz podría haberlos ayudado, pero no lo ha hecho ni lo hará. "Guarda tus falsas lágrimas", concluyó.Nacida en Texas, Selena Gómez es de ascendencia mexicana y ha hablado en distintas ocasiones con orgullo de sus raíces.* Perteneciente a Meta, calificada en Rusia como organización extremista, cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.