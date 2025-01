Trump prohíbe a todos los funcionarios del Gobierno de Petro la entrada a EEUU y revoca sus visados

26 de enero de 2025.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este domingo la prohibición de visitar Estados Unidos a los miembros del Gobierno colombiano, presidido por Gustavo Petro, y a sus seguidores, por su oposición a las políticas migratorias del republicano.



Además, anunció restricciones de visa para todos los miembros del partido gobernante, sus familiares y partidarios del Gobierno colombiano.



Entre otras medidas, el republicano introdujo aranceles del 25% sobre las mercancías colombianas, que aumentará en un 50%, así como el refuerzo de las inspecciones de Aduanas y Protección Fronteriza para nacionales colombianos.



Esta decisión se produce tras la negativa del mandatario de Colombia a aceptar 2 aviones militares con migrantes colombianos. "La negativa de Petro a estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos", comentó el mandatario en sus redes sociales. Según Trump, estas medidas son "solo el comienzo".



El declive de las relaciones entre Colombia y EE.UU.



Este domingo, el mandatario colombiano declaró que "EE.UU. no puede tratar como delincuentes a los migrantes colombianos" y decidió no permitir la llegada de aviones militares del país norteamericano con migrantes colombianos.



"No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país", afirmó Petro. "En aviones civiles, sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta", añadió.



Además, más tarde anunció medidas de represalia contra los ciudadanos estadounidenses que se encuentran irregularmente en el país. "Hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular. Deben acercarse a nuestro servicio migratorio para regularizar su situación", escribió el mandatario en X, aseverando que los "migrantes son seres humanos y sujetos de derechos y como tal deben ser tratados".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 710 veces.