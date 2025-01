Putin: Si no "le hubieran robado la victoria" a Trump en 2020, no habría guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin Credito: Getty Images

26-01-25.-El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó el viernes que “la crisis en Ucrania” podría haberse evitado si Donald Trump hubiera estado en el poder en ese momento, y dijo que estaba dispuesto a hablar con el nuevo presidente de Estados Unidos sobre el conflicto.



Trump ha afirmado durante mucho tiempo que la guerra en Ucrania no habría ocurrido bajo su mandato, pero el viernes fue la primera vez que Putin sugirió lo mismo, al tiempo que repetía la afirmación falsa de Trump de que las elecciones estadounidenses de 2020 fueron “robadas”.



“No puedo evitar estar de acuerdo con (Trump) en que si no le hubieran robado la victoria en 2020, tal vez no se hubiera producido la crisis en Ucrania que surgió en 2022”, dijo Putin a un canal de televisión ruso, presumiblemente refiriéndose a la invasión a gran escala de Ucrania que él mismo había ordenado en febrero de 2022.



Trump ha dicho en el pasado que pondría fin a la guerra en Ucrania en un día, pero luego le dio a su enviado especial para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, 100 días para encontrar una solución.



La nueva administración hasta ahora no ha revelado ningún plan concreto sobre cómo lograr la paz en Ucrania, pero Trump dijo esta semana que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le había dicho que quiere llegar a un acuerdo y sugirió que Putin también debería querer encontrar una solución.



“Entonces, creo que Rusia debería querer llegar a un acuerdo. Tal vez quieran llegar a un acuerdo. Creo que, por lo que escuché, a Putin le gustaría verme. Nos reuniremos tan pronto como podamos. Me reuniría de inmediato. Cada día que no nos reunimos con soldados, se están muriendo en el campo de batalla”, dijo Trump a los periodistas el jueves.



Putin parecía dispuesto a reunirse con Trump, diciendo que Rusia “siempre estaba abierta a esto”.



“En cuanto al tema relacionado con las negociaciones, siempre hemos dicho, y lo enfatizaré una vez más, que estamos listos para las negociaciones sobre el tema ucraniano”, dijo el líder ruso al canal de televisión. Un día antes, el Kremlin dijo que estaba esperando “señales” de Washington.



La declaración de Putin se produjo un día después de que Trump amenazara con nuevas sanciones contra Moscú durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos.



Sin embargo, Putin cuestionó esa advertencia el viernes, diciendo que tal medida dañaría la economía estadounidense. “No solo es una persona inteligente, es una persona pragmática, y difícilmente puedo imaginar que se tomen decisiones que dañen la propia economía estadounidense”, dijo Putin.

