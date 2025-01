Chile dice que no rompera relaciones con Venezuela; canciller Gil responde: “Desde agosto rompimos relaciones”

25-01-25.-Carolina Tohá, ministra chilena del Interior, reiteró este viernes que el Ejecutivo de Chile no va a romper relaciones diplomáticas con Venezuela, pese a que la Fiscalía apunta al Gobierno de Nicolás Maduro como posible responsable del asesinato de Ronald Ojeda.



“El gobierno de Chile no está de acuerdo con este método. Creemos que el día que uno corta relaciones, suena muy bien, pero al día siguiente no avanza más la justicia ni se facilitan las investigaciones”, dijo ante la prensa.



Según Tohá, rompiendo relaciones diplomáticas “no se empodera el país para actuar en los organismos internacionales y para exigirle conductas al Estado venezolano”.



De acuerdo con EFE, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, confirmó el jueves que tres testigos apuntan a autoridades gubernamentales de Venezuela por el crimen de Ojeda.



La tesis de la Fiscalía del país austral es avalada por el mismo presidente Gabriel Boric, quien en tiempos recientes endureció su posición contra el chavismo.



Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, respondió este viernes a las autoridades de Chile, que afirman que no romperán relaciones diplomáticas con el país caribeño.



En su cuenta de Telegram, Gil aclaró que las relaciones “ya están rotas” desde agosto pasado, por lo que les exhortó a “ubicarse en la realidad”.



“Estos burócratas y diplomáticos chilenos de redes sociales son muy divertidos y ridículos. Tienen tanto afán de hacerle el coro al imperio que se olvidan de la realidad: desde agosto del año pasado la República Bolivariana de Venezuela los expulsó de la patria de Bolívar y rompimos toda relación, retirando también todo nuestro personal de Chile, todo esto por arrastrados a los gringos”, manifestó.



Luego, dijo que mientras el Gobierno de Chile “no asuma un papel digno y de respeto a nuestro país, no habrá ninguna relación posible”.