México frustra los planes de Trump: se niega a recibir un vuelo con deportados de Estados Unidos

25-01-25.-Las tensiones entre México y Estados Unidos crecen, luego de que este último país frustrara los planes de la Administración Trump de deportar migrantes. De acuerdo con diversas fuentes, las autoridades mexicanas se negaron a recibir un avión con migrantes deportados el pasado jueves, 25 de enero.



La Administración Trump tenía programados tres vuelos: dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea con destino a Guatemala, con 80 pasajeros cada uno, y uno más con destino a México. Sin embargo, este último nunca despegó. De momento, se desconoce por qué el Gobierno de México bloqueó el vuelo. La Embajada no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, según informó NBC News.



Las tensiones entre México y Estados Unidos

Desde que Donald Trump fue electo 47° presidente de los Estados Unidos, las tensiones entre la Unión Americana y México han ido en incremento, especialmente, por la retórica antiinmigrante del republicano, pues éste ha amenazado con tomar diversas acciones contra sus vecinos del sur, como represalia por el aumento de cruces ilegales.



Entre las represalias de Trump a México se encuentra la designación de “organizaciones terroristas” a los cárteles del narcotráfico, además de declarar emergencia nacional en la frontera sur e imponer aranceles generalizados del 25% a los productos importados de México, aunque esta última aún no es un hecho.



La Administración Trump también pondrá fin al programa ‘Catch and Release’ y reestablecerá la política de “Quédate en México”, además, planea eliminar la ciudadanía por nacimiento y terminar con la aplicación CBP One, que permitía solicitar citas en los puertos de entrada de la frontera.



“Ellos pueden actuar en su territorio, nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía e independencia”, señaló la presidenta durante una conferencia de prensa celebrada el pasado martes, 21 de enero.

