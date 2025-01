La Guardia Costera de EEUU y Florida comienzan a utilizar el Golfo de América para referirse al Golfo de México

Golfo de México Credito: Archivo

23 de enero de 2025.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y el estado de Florida han comenzado a referirse al Golfo de México como el Golfo de América, una nueva etiqueta impulsada por Donald Trump , a pesar de que el nombre del cuerpo de agua aún no ha sido cambiado formalmente.



El martes, tras una serie de órdenes ejecutivas firmadas por Trump en sus primeros días en el cargo, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que desplegaría activos adicionales en varios lugares, incluida la “frontera marítima entre Texas y México en el ‘Golfo de América’”. De manera similar, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, citó el nuevo nombre en una orden ejecutiva de tormenta invernal el lunes, diciendo que “un área de baja presión [se estaba] moviendo a través del Golfo de América”.



El cambio de nombre del Golfo de México por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos y Florida se produce después de que Trump diera una orden ejecutiva el lunes al asumir el cargo que afirmaba que cambiar el nombre de la cuenca marítima honraría la “grandeza estadounidense”.



“El presidente Trump está aportando sentido común al gobierno y renovando los pilares de la civilización estadounidense”, dice la orden ejecutiva , y agrega: “El área anteriormente conocida como el Golfo de México ha sido durante mucho tiempo un activo integral para nuestra otrora floreciente nación y ha seguido siendo una parte indeleble de Estados Unidos”.



Según la orden, el secretario del Interior deberá “tomar todas las medidas adecuadas” para cambiar el nombre de la cuenca de 617.800 millas cuadradas en un plazo de 30 días. El Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS), la base de datos federal que almacena los nombres oficiales de los lugares de Estados Unidos y que forma parte de la agencia del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dentro del Departamento del Interior, también deberá actualizarse para “reflejar el cambio de nombre del Golfo y eliminar todas las referencias al Golfo de México del GNIS”.



The Guardian se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos y la oficina de DeSantis para solicitar comentarios.



Aunque no existe un protocolo internacional formal para nombrar áreas marítimas, la orden de Trump en teoría sería suficiente para que el cambio de nombre se haga efectivo en todos los documentos oficiales que se utilizan en Estados Unidos. Sin embargo, no se exigiría a otros países que sigan su ejemplo.



La Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos , que también forma parte del USGS, “desaconseja los cambios de nombre a menos que exista una razón convincente”. La agencia federal agregó: “Cambiar un nombre simplemente para corregir o restablecer el uso histórico no es en sí mismo una razón para cambiar un nombre”.