Meta obliga a muchos usuarios a seguir a Donald Trump en Facebook e Instagram

23 de enero de 2025.- Numerosos usuarios de Facebook e Instagram en Estados Unidos han descubierto que sus cuentas comenzaron a seguir automáticamente al presidente Donald Trump tras la reciente inauguración presidencial. Este fenómeno ha generado una ola de acusaciones hacia Meta, la empresa matriz de ambas plataformas, de manipular artificialmente el número de seguidores del presidente. Sin embargo, Meta asegura que este suceso es parte de sus operaciones rutinarias y no tiene intenciones ocultas.



La inquietud surgió cuando varios usuarios notaron que sus cuentas seguían al presidente sin haberlo solicitado. Actualmente, las páginas de Facebook del presidente y de la Casa Blanca cuentan con 11 millones de seguidores cada una. La sospecha de los usuarios no es del todo infundada, dado que Meta ha mostrado un acercamiento hacia Trump, implementando cambios de políticas que parecen alinearse con la agenda de la nueva administración.



A pesar de las preocupaciones, Meta ha aclarado que no está forzando a los usuarios a seguir a Trump, al vicepresidente JD Vance, o a la primera dama Melania Trump. Según Andy Stone, director de comunicaciones de Meta, las cuentas oficiales de la Casa Blanca simplemente han sido transferidas a la nueva administración, siguiendo el mismo procedimiento que en la transición presidencial anterior.



Stone explicó que cualquier usuario que seguía a la administración de Joe Biden ahora se encuentra siguiendo a sus equivalentes en la administración Trump. Sin embargo, algunos usuarios insisten en que no seguían cuentas políticas y que las cuentas de la administración Trump fueron creadas recientemente, lo que añade más confusión al asunto.



Nkechi Nneji, directora de asuntos públicos de Meta, comentó que algunos usuarios podrían haber olvidado que seguían cuentas gubernamentales. Además, Katie Harbath, exdirectora de políticas públicas de Facebook, explicó que aunque Meta crea nuevas cuentas para la administración entrante, estas heredan los seguidores y la URL de sus predecesoras, lo que permite archivar las cuentas de la administración saliente.



A pesar de las explicaciones, algunos usuarios han expresado frustración al intentar dejar de seguir a Trump, solo para descubrir que sus cuentas vuelven a seguirlo automáticamente. Stone advirtió que el proceso de dejar de seguir estas cuentas podría tardar más de lo habitual mientras se completa la transición. Ante esta situación, algunos usuarios podrían optar por desconectarse temporalmente de Facebook e Instagram.

