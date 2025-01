EEUU: Departamento de Justicia dice que procesará a los funcionarios que se resistan a la ofensiva migratoria de Trump

Los inmigrantes se entregan a los agentes de la patrulla fronteriza en Ruby, Arizona

22 de enero de 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está ordenando a los fiscales federales que persigan a los funcionarios estatales y locales que se resistan a la campaña de deportación masiva planeada por la administración, lo que marca una dramática escalada en la ofensiva anti-inmigratoria de Donald Trump apenas unos días después de asumir el cargo.



El fiscal general adjunto interino, Emil Bove, ordenó a los fiscales de todo el país, en un documento obtenido por el Washington Post y la Associated Press , que investiguen y potencialmente presenten cargos penales contra funcionarios en jurisdicciones “santuario” por “albergar” a inmigrantes indocumentados o retener información de inmigración a las autoridades federales.



“La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistir, obstruir o de otro modo no cumplir con las órdenes legales relacionadas con la inmigración”, escribió Bove, un ex abogado defensor de Trump que lo representó en procedimientos penales recientes.



El Departamento de Justicia creó un “grupo de trabajo de aplicación de la ley en las ciudades santuario” para identificar leyes locales que bloqueen la agenda de inmigración de Trump, al tiempo que ordenó a su división civil impugnar estas políticas en los tribunales, según el memorando . Toda negativa a procesar casos que involucren “resistencia, obstrucción u otro incumplimiento” ahora debe ser informada como “urgente” a la dirección del departamento.



“La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistir, obstruir o de otro modo no cumplir con las órdenes legales relacionadas con la inmigración”, se lee en el documento.



Esta nueva y agresiva postura genera un enfrentamiento inmediato con ciudades lideradas por demócratas como Chicago, que recientemente reafirmó sus límites a la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Mientras que algunas jurisdicciones santuario trabajan con el ICE para trasladar a criminales graves de las prisiones, otras sostienen que las deportaciones más amplias desestabilizan a las comunidades y disuaden a los inmigrantes de denunciar los delitos.



La directiva se produce después de la promesa de Trump de lanzar “la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos”, respaldada por órdenes ejecutivas que movilizan a agencias de todo el gobierno federal, incluido el Departamento de Defensa, para aplicar las leyes de inmigración. Trump también ha prometido enviar más de cien agentes de la ley a Chicago.



La directiva del Departamento de Justicia llega en medio de una serie más amplia de acciones planeadas en materia de inmigración. Los funcionarios de Trump describieron a los periodistas a principios de esta semana una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas un intento de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes y solicitantes de asilo, una medida que desafiaría interpretaciones constitucionales de larga data y probablemente enfrentaría una revisión de la Corte Suprema.



Esto marca un cambio radical con respecto a la infructuosa iniciativa de Joe Biden para que el Congreso brindara una vía hacia la ciudadanía para algunos de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Las nuevas órdenes de Trump podrían convertirlos a todos en objetivos de deportación.