Trump insiste durante su investidura en “recuperar” el canal de Panamá

Credito: Web

21-01-25.-«Se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar», prometió el lunes Donald Trump en su discurso de investidura como 47º presidente de Estados Unidos, en referencia al canal interoceánico que tiene entre ceja y ceja desde la campaña que lo llevó de nuevo a la Casa Blanca.



En solo sus primeras horas como presidente, Trump también retiró a Estados Unidos del acuerdo climático de París y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), frenó la exclusión de Cuba de la lista negra de Estados patrocinadores del terrorismo y, de forma simbólica pero provocativa, anunció que iba a rebautizar el Golfo de México por Golfo de América (para referirse a Estados Unidos, ndlr).



Aunque se presentó a sí mismo como un presidente que será recordado por ser «pacificador y unificador», fue igualmente amenazador al prometer que va a «recuperar» el control del canal de Panamá que Estados Unidos le transfirió al país centroamericano en 1999.



«El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado han sido completamente violados. Los barcos estadounidenses están siendo severamente sobrearancelados y no están siendo tratados de manera justa de ninguna manera, incluso la Armada de Estados Unidos», dijo.



«Hemos sido muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado. La promesa que nos hizo Panamá no se ha cumplido», reclamó Trump en su discurso inaugural.



«China opera el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar», criticó.



Minutos después, el presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó en X las palabras de Trump y aseguró que «el canal es y seguirá siendo de Panamá».



Este lunes en Ciudad de Panamá, manifestantes protestaron frente a la embajada de Estados Unidos y quemaron la bandera de estrellas al grito de que el canal «no está en venta».



La polémica promesa de Trump se remonta a la campaña que lo llevó a la presidencia, cuando criticó insistentemente el acuerdo de 1977 del entonces presidente Jimmy Carter que dio como resultado que el control del canal, construido por Estados Unidos en 1914, fuera transferido a Panamá hace 25 años.



El secretario de Estado designado de Estados Unidos, Marco Rubio, había advertido la semana pasada durante su audiencia de confirmación en el Senado que la influencia de China podría efectivamente cerrar el Canal de Panamá para Estados Unidos en caso de una crisis.



«Este es un tema legítimo que necesita ser abordado», dijo Rubio.



Trump tampoco ha descartado recurrir a la fuerza para apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN, donde Rusia se ha mostrado cada vez más activa a medida que el hielo se derrite debido al cambio climático.



«Groenlandia es un lugar maravilloso, lo necesitamos para la seguridad internacional. Estoy seguro de que Dinamarca se sumará», dijo Trump a los periodistas a su regreso al Despacho Oval.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 576 veces.

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)