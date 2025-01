Aplicación CBP One dejó de funcionar: Migrantes en shock lloran tras cancelación de citas

21-01-25.-A medida que las noticias se difundieron, muchos no pudieron evitar llorar ante la incertidumbre y frustración de ver cómo se desvanecían sus posibilidades de regularizar su situación migratoria en Estados Unidos o reunirse con sus familias.Según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la aplicación CBP One dejó de funcionar a las 12 p.m. (hora del este de EU.), y la cancelación de las citas fue una de las primeras medidas adoptadas por la nueva administración.Sin embargo, esta medida es solo una pequeña parte de las reformas radicales que Trump había prometido implementar desde el primer día de su segundo mandato, reformas centradas principalmente en reforzar la seguridad en la frontera sur y reducir la inmigración ilegal.Trump, quien durante su campaña se comprometió a tomar decisiones firmes y rápidas en temas migratorios, ha comenzado a cumplir su palabra, implementando cambios que marcan un giro significativo en las políticas migratorias de Estados Unidos.A través de estas reformas, busca frenar lo que considera una "invasión" en la frontera sur y poner fin a lo que él ve como una política migratoria permisiva de la administración anterior. Los migrantes, muchos de ellos con sueños de una vida mejor en Estados Unidos, se enfrentan ahora a un panorama más incierto que nunca, mientras la nueva política de Trump comienza a tomar forma.La aplicación CBP One había permitido el ingreso de miles de inmigrantes a Estados Unidos, facilitando la programación de citas de inmigración y solicitudes de asilo, con hasta mil 450 inmigrantes por día beneficiándose de este sistema. Con su desaparición, se cierra un capítulo importante en el proceso migratorio que había brindado esperanza a muchas personas, pero también abre una nueva etapa en la que los migrantes deberán adaptarse a las estrictas políticas de la administración Trump.