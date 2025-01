Papa alerta que si Trump cumple sus deportaciones de inmigrantes sería "una desgracia"

Donald Trump y el Papa Francisc Credito: Web

20-01-25.-El papa Francisco advirtió este domingo que si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su plan de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares sería “una desgracia” porque, alegó, “así no se resuelven las cosas”.



“Esto, si es verdad, será una desgracia porque hará pagar la cuenta del desequilibrio a los pobres desgraciados que no tienen nada. Eso no está bien, así no se resuelven las cosas”, opinó en una entrevista del programa Che tempo che fa, al ser preguntado por la posibilidad de que Trump lleve a cabo estas deportaciones.



El pontífice argentino aseguró que no ha hablado con el magnate y presidente electo, que jurará mañana lunes su regreso al poder, y recordó que se vieron en su primer mandato en el Vaticano.



Por el contrario, en otro momento de la entrevista volvió a plantear la inmigración como una posible solución a la caída demográfica en países europeos envejecidos como Italia o España.



“Italia en este momento tiene una edad media de 46 años. No hace hijos... que deje entrar a los inmigrantes. Albania, la media de edad es de 23. España más. Tienen que resolver este problema. Si no haces hijos, deja entrar a los inmigrantes”, planteó.



Para después defender que, para que esto funcione, el inmigrante tiene que ser “acogido, acompañado, promovido e integrado”.



Papa agradece el alto el fuego en la Franja de Gaza

Por otro lado, el papa también abordó la crisis en Oriente Medio para agradecer a los mediadores que han logrado el alto el fuego en la Franja de Gaza y abogar como “la única solución” la creación de dos Estados, uno israelí y otro palestino.



“La posibilidad existe, de hecho creo que es la única solución. La disposición algunos la tienen y otros no, por lo que debemos convencerlos con la retórica tranquila de la convicción. La paz siempre es superior a la guerra, siempre. Para hacer la paz, muchas veces se pierde algo, pero se gana más con la paz que no teniendo las cosas que se pierden. Para la paz se necesita valentía”, dijo.



Francisco también aseguró que el papel de la mujer en la Curia es un tema que, aunque ha ido implantándose “lentamente”, ahora “hay muchas”.



No solo por el reciente nombramiento de la monja italiana Simona Brambilla como la primera mujer prefecta en la historia de un Dicasterio, el dedicado a la Vida Consagrada y las Sociedades de la Vida Consagrada.



“Ahora tenemos muchas mujeres. Por ejemplo, para elegir obispos en la comisión hay tres mujeres eligiendo obispos nuevos. La vice de la Gobernación del Vaticano, que será gobernadora en marzo, es una monja. En el dicasterio de Economía, la vice es una monja con dos carreras (...) Las mujeres saben gestionar mejor que nosotros”, aseguró.



Por último, el papa Francisco también aseguró que la batalla contra la lacra de los abusos “va adelante” y “se está consolidando bien”, aunque explicó que “hacia el 40 por ciento” de los casos se dan en la familia y en las calles.



“Los niños y las niñas siempre están en riesgo de ser abusados. Tenemos que luchar mucho”, defendió.



En el plano personal, el pontífice, que acaba de cumplir 88 años, aseguró que su brazo derecho “está bien”, moviéndolo ante la cámara, después de la reciente caída que sufrió y por la que le fue inmovilizado.

