La tregua entre Hamás e Israel entra en vigor

Lo que queda de Gaza

19 de enero de 2025.- El acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel, alcanzado esta semana tras varias rondas de negociaciones en las que Egipto, Catar y EE.UU. actuaron en calidad de mediadores, ha entrado en vigor la mañana de este domingo a las 11:30 (hora local), después de 15 meses de incesantes bombardeos del país hebreo sobre el enclave palestino.



Las primeras rehenes a liberar



Inicialmente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el alto el fuego no comenzaría hasta que no recibieran los nombres de los rehenes que el movimiento palestino liberaría hoy.



Más tarde, el portavoz de las Brigadas al Qassam, brazo militar del movimiento Hamás, Abu Obeida, comunicó los nombres de las primeras tres prisioneras israelíes que serían liberadas. Según Obeida, se trata de Romi Gonen, de 24 años; Emily Damari, de 28 años; y Doron Steinbrecher, de 31 años.



Tras recibir la lista, la Oficina del primer ministro anunció el inicio de alto el fuego en el enclave palestino. De acuerdo con el Canal 12, más de 500 camiones de ayuda están a punto de ingresar a la Franja de Gaza.



Según informó el corresponsal de RT en El Cairo, las tres prisioneras son civiles y, a cambio, 90 mujeres palestinas saldrán de prisiones israelíes. A su vez, el portavoz de la Cancillería catarí, Majed al Ansari, informó que se trata de tres ciudadanas israelíes, aunque una de ellas es de nacionalidad rumana y otra, británica.



El corresponsal de RT Mustafa Albayed compartió unas imágenes aéreas de los habitantes del enclave. "Antes de que entre en vigor el alto el fuego, los habitantes de Gaza comienzan a retirar los escombros de las casas y a abrir carreteras destruidas por la ocupación", escribió.



Primera fase



Según lo estipulado, la tregua constará de varias etapas, la primera de las cuales durará 42 días. En el marco de esta fase inicial, Hamás acordó liberar a 33 rehenes israelíes a cambio de presos palestinos que permanecen recluidos en Israel.



Por cada una de las mujeres, niños y ancianos vivos, se liberará a 30 presos palestinos; por los nueve rehenes enfermos, se liberará a 110 presos; por cada una de las mujeres soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se liberará a 50 presos; por los rehenes Avera Mengistu y Hisham al Sayed, retenidos en Gaza desde hace una década, serán liberados 30 presos por cada uno, además de los 47 palestinos liberados en 2011 y detenidos de nuevo; y por los cadáveres de los rehenes de la primera fase, Israel liberará a los más de 1.000 detenidos de Gaza.



Se prevé que en esta fase Israel libere a un total de 1.890 prisioneros palestinos, comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio. Entre ellos hay 737 detenidos y presos de seguridad y 1.167 palestinos detenidos en la Franja de Gaza durante la ofensiva terrestre de las FDI, que no participaron en la embestida del 7 de octubre de 2023.



Mientras, el domingo Hamás liberará a las tres primeras rehenes israelíes de la lista de 33 casos humanitarios, una categoría compuesta por mujeres, niños, ancianos y enfermos. Los otros 30 rehenes de la lista serán liberados cada sábado hasta el final del acuerdo de 42 días.



Otras fases



La segunda fase contempla el canje del resto de rehenes que sigan con vida, incluidos soldados varones, y la retirada de todos los militares israelíes que permanezcan en Gaza para entonces.



Mientras, la tercera fase se centrará en devolver a los familiares los restos de los rehenes asesinados y en poner en marcha un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza.



Netanyahu promete volver a la guerra si es necesario



Este sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseveró que su país cumplirá "todos los objetivos de guerra". "Si tenemos que volver a la guerra, lo haremos con nuevos medios y con mucha fuerza", dijo. "En la guerra por la independencia transmitimos a nuestros enemigos, transmitimos al mundo que cuando el pueblo de Israel se mantiene unido, no hay fuerza que pueda doblegarlo", manifestó el jefe del Gobierno israelí.



"Estoy orgulloso de ser el primer ministro de nuestra maravillosa nación, estoy orgulloso de liderar nuestro país en tiempos como estos", agregó. Netanyahu recordó que las autoridades del país habían aprobado un plan para recuperar a los rehenes. "Este es el objetivo de la guerra, al que no renunciaremos hasta que se cumpla", prometió.



Añadió que el acuerdo con Hamás es ante todo "el resultado del valor de soldados israelíes en la batalla". Asimismo, señaló que el acuerdo es también el resultado de la cooperación de Israel con la Administración saliente del presidente de EE.UU., Joe Biden, y la nueva Administración de Donald Trump.



Dimisión de ministros



Por su parte, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dimitió este domingo en protesta por el acuerdo sobre la tregua. Otros dos ministros de su partido conservador, Otzmá Yehudit, también han renunciado del gabinete de Netanyahu "ante la aprobación del acuerdo imprudente".



"Según la ley, anuncio mi dimisión al Gobierno. No volveremos a la mesa del Gobierno sin una victoria completa sobre Hamás y la plena consecución de los objetivos de la guerra", reza el mensaje de Ben-Gvir.



Tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, 1.200 israelíes fueron asesinados, y otros 251 secuestrados, de los cuales se estima que 94 permanecen en Gaza, incluidos los cadáveres de al menos 34. Por su parte, en su ofensiva contra el enclave palestino, Israel ha matado a más de 46.600 palestinos y dejado más de 110.000 heridos.