Asciende a 58 la cifra de muertos en conflicto del ELN y disidencias de las Farc

19-01-25.-La región colombiana de Catatumbo, en el noreste del departamento de Norte de Santander, suma 58 muertos tras los enfrentamientos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc, según el último reporte del puesto de mando unificado, PMU.



Esta sería la cifra oficial distribuida de la siguiente manera: El Tarra (cuatro), Teorama (22), Hacarí (tres), San Calixto (uno) Ábrego (tres), Convención (cinco), Sardinata (uno), Tibú (19). De acuerdo con el medio colombiano El Tiempo, a Medicina Legal han llegado los cuerpos: 12 cadáveres a Cúcuta, tres a Ocaña y tres a Sardinata.



Caravanas de motos, carros, y camiones llenos de residentes y migrantes venezolanos desde Catatumbo han llegado a Cúcuta y Ocaña para refugiarse de la guerra desatada entre los frentes armados.



Esto sin contar que según, Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz y reconciliación en Norte de Santander, en una conversación que tuvo con el alcalde de Teorama, la comunidad le reporta al menos 30 cuerpos en alto grado de descomposición en diferentes viviendas.



La familia los resguarda por temor a que también sean asesinados. Además, que con esta crítica situación no se tiene cómo salir y llevarse los cadáveres.



«Cada doliente se lleva su muerto, algunos los ocultan porque debe ser de un actor armado, lo más duro de esta guerra es que son los hijos de los hijos, familias contra familias, tenemos casos de que mi hermano mayor es del ELN y el menor es de las Farc o vecinos que jugaban cuando niños, uno de las Farc, uno del ELN, se tienen ubicados, saben quién le vende la panela o la yuca al uno al otro, es duro», aseguró Niño a El Tiempo.



A estas muertes se suman los heridos, que la cifra aún no es exacta, pero se habla de más de 120, y sin contar los masivos desplazamientos.



La comunidad comienza a reportar que no tienen comida, líquidos, utensilios y elementos para sobrevivir en sus casas.



«Necesitamos evacuación urgentemente, habilitar corredores helicoportada, asegurar corredores. Necesitamos apoyo, las llamadas son angustiantes, la gente sin comer, en Aserrío y San Pablo declaran desabastecimiento, necesitamos medidas para hoy, de emergencia», agregó Niño.



Por su parte, el Ejército de Colombia envió 300 militares para reforzar la zona del Catatumbo del conflicto mientras que, al menos 96 personas, entre ellos 45 niños, están en dos refugios habilitados en el municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia.