Europa está comprando gas ruso a un ritmo sin precedentes

18 de enero de 2025.- Europa está comprando gas a Rusia a un ritmo sin precedentes en 2025, apenas unas semanas después del fin del tránsito de gas ruso a través de Ucrania por la negativa de Kiev a prolongar los acuerdos, informó Político el jueves, citando datos recogidos por la empresa Kpler.



Según el análisis de la compañía, en los primeros 15 días de 2025, los países de la Unión Europea importaron 837.300 toneladas métricas de gas natural licuado de Rusia. Se trata de una cifra récord, superior a las 760.100 toneladas importadas durante el mismo periodo del año pasado, destaca Politico.



En este sentido, el medio indica que “el cese del suministro no ha mermado el apetito de gas de Europa en general”. Charles Costerousse, analista sénior de LNG en Kpler, explicó las entregas récord mencionando que “desde mediados de diciembre, ha habido una ola de frío, y la generación de energía eólica no ha estado en su mejor nivel”.



Más aun, agregó que “la mayor parte de estos volúmenes son contratos a largo plazo”. “Así, la UE no está comprando cargas adicionales en el mercado spot o al contado, sino que está recibiendo estos volúmenes contractuales”, sostuvo.



La portavoz de la Comisión Europea Anna-Kaisa Itkonen declaró que el suministro de gas ruso “genera serias preocupaciones”. En medio de esta situación, la UE también se encuentra bajo presión, ya que se le exige adquirir más combustible de EE.UU. Esto se debe a que el presidente electo Donald Trump ha expresado su deseo de aumentar las exportaciones de gas.



Mientras, Politico recuerda que algunos países, como Eslovaquia y Hungría, son partidarios de mantener el suministro de gas ruso a Europa. Desde Moscú ya han denunciado que el “principal beneficiario de la redistribución del mercado energético” es Washington. Kiev, por su parte, perderá unos 1.000 millones de dólares anuales a causa de su decisión. El impacto más negativo de la interrupción del tránsito a través de Ucrania recaerá en “el nivel de vida de los ciudadanos europeos”, afirmó la Cancillería rusa.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 533 veces.