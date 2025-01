EEUU: Tribunal Supremo avala ley que contempla prohibición a TikTok

17 de enero de 2025.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó la ley que podría obligar a la red social TikTok a suspender sus operaciones en el país antes del

19 de enero al no haberse desvinculado de su empresa matriz, la china ByteDance.



El fallo implica que los 170 millones de estadounidenses que utilizan la aplicación podrán mantenerla instalada en sus dispositivos, pero a partir del 19 de enero podrían dejar de recibir actualizaciones y no podrían volver a descargarla, lo que eventualmente haría que la plataforma deje de funcionar.



El Tribunal Supremo, no obstante, no define claramente en su fallo el futuro de TikTok en Estados Unidos, que dependerá en gran medida de lo que decida el presidente electo, Donald Trump, quien durante su primer mandato (2016-2021) intentó prohibir la aplicación, aunque ahora se muestra favorable a que siga operando.



De hecho, la Casa Blanca dijo este lunes que el Gobierno de Joe Biden dejará la decisión de cómo implementar la ley en manos de Trump, dado que asumirá el cargo el lunes, un día después de la fecha prevista para la entrada en vigor de la prohibición.



Incluso, si Biden cede a Trump la implementación del fallo, TikTok podría optar por suspender sus operaciones en Estados Unidos de manera proactiva.



Durante los argumentos orales ante el Supremo la semana pasada, un abogado de TikTok ya advirtió que la red social "se apagará" el domingo si no se le permite seguir operando en el país, cerrando así la puerta a una posible venta a un comprador estadounidense.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 414 veces.