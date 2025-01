China sanciona a siete empresas de EEUU por venta de armas a Taiwán

El Ministerio de Comercio de China anunció este martes la inclusión de otras empresas estadounidenses en la «Lista de Entidades No Fiables» como respuesta a su participación en la venta de armamento a Taiwán.

Las empresas son Inter-Coastal Electronics, System Studies & Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient, Anduril Industries y Maritime Tactical Systems.

Estas entidades tienen prohibido actividades de importación y exportación relacionadas con China, hacer nuevas inversiones en el territorio chino, la entrada al país para altos directivos de estas empresas y revocación de permisos de trabajo, estancia o residencia para altos ejecutivos en el gigante asiático.

La decisión entra en vigor de inmediato y estará sujeta a la normativa correspondiente de la «Lista de Entidades No Fiables».

El Ministerio de Comercio indicó que cualquier asunto no cubierto específicamente por este anuncio se regirá de acuerdo con las disposiciones de la mencionada lista.

El gobierno chino reafirmó en varias ocasiones su compromiso con la defensa de sus intereses nacionales y la soberanía.

De hecho, el pasado 2 de enero el Ministerio de Comercio anunció medidas de control de exportaciones a 28 entidades de Estados Unidos.

Previamente Beijing anunció nuevas sanciones contra siete empresas militares estadounidenses y sus altos ejecutivos, en respuesta a la venta de armamento a Taiwán.

La portavoz de la Cancillería Mao Ning explicó que las medidas de apoyo militar de Washington a esa isla meridional violan gravemente el principio de una sola China y los acuerdos entre ambos países.

Según la vocera, las acciones norteamericanas interfieren en los asuntos internos del gigante asiático y afectan negativamente la integridad territorial del país.

China protesta tras nuevas restricciones de EEUU a semiconductores

La Cancillería china rechazó también este martes las recientes medidas de control de exportaciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) anunciadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

El portavoz Guo Jiakun señaló que estas restricciones son un ejemplo de cómo Washington politiza y utiliza los asuntos comerciales y tecnológicos bajo el pretexto de la seguridad nacional.

“El abuso de los controles de exportación para reprimir maliciosamente a China perjudica gravemente las normas del mercado y el orden económico y comercial internacional, además de afectar la estabilidad de las cadenas globales de suministro y producción”, afirmó.

Añadió que estas acciones dañan los intereses no solo de ambas naciones, sino también de las comunidades empresariales a nivel mundial.

El vocero destacó que la inteligencia artificial debe considerarse un bien común de la humanidad y no un privilegio exclusivo de los países o sectores más ricos.

Criticó a Washington por establecer divisiones y fomentar desigualdades en este ámbito, con el objetivo de limitar el desarrollo tecnológico de países como China.

“Este tipo de estrategia, que obstaculiza el progreso, va en contra de los intereses comunes de las naciones y ha generado preocupación sobre una nueva Guerra Fría tecnológica”, señaló.

Asimismo, mencionó además que múltiples empresas y asociaciones industriales estadounidenses ya expresaron su rechazo a estas políticas.

Guo reafirmó que China seguirá promoviendo un entorno global de desarrollo de la inteligencia artificial basado en la apertura, la igualdad y la inclusión.

Recordó que el país ha liderado iniciativas internacionales, como la adopción de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la construcción de capacidades en IA y la creación del grupo de Amigos de la Cooperación Internacional en este campo.

“Trabajaremos con todos los países para construir un entorno de desarrollo de inteligencia artificial que sea abierto y no excluyente, interconectado y no desvinculado, igualitario y no discriminatorio, asegurando que los beneficios de esta tecnología lleguen a todas las naciones”, enfatizó.

Washington anunció la víspera nuevas sanciones destinadas a bloquear la exportación a China, Rusia Irán y la República Popular Democrática de Corea de los semiconductores utilizados en las aplicaciones de IA, así como otros circuitos integrados.