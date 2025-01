Gobernadora de Puerto Rico pide a Trump respuesta de EEUU a "amenaza" de Maduro

14-01-25.-La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, demandó este lunes una respuesta del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, a declaraciones que consideró "amenazantes" del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.El dictador venezolano Nicolás Maduro hizo un llamado a invadir Puerto Rico, lo que constituye una amenaza abierta para EE. UU. y nuestra seguridad nacional. Envié una carta al presidente Donald Trump, confiando en que su administración responderá rápidamente", informó González en la red social X, junto a una copia de la misiva.González reaccionó así a un discurso en el que Maduro sugirió que utilizaría tropas de Brasil para "liberar" a Puerto Rico de lo que denominó la "colonización" de Estados Unidos, como parte de la agenda emancipadora pautada por el prócer venezolano Simón Bolívar (1783-1830).Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, con las tropas de Brasil y (José Ignacio) Abreu e Lima al frente", afirmó Maduro en la clausura de un evento contra el fascismo, refiriéndose a un oficial de las gestas decimonónicas.Al respecto, González adelantó el lunes al diario El Nuevo Día que no se tomaba a la ligera las palabras de Maduro, investido el pasado viernes para un tercer mandato consecutivo, en medio de tensiones con la oposición y Gobiernos regionales que no reconocen su victoria electoral.En su carta a Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero, González expresó su confianza en que el futuro mandatario "dejará en claro al narcorégimen de Maduro que EE. UU. protegerá las vidas y la soberanía estadounidenses y no se doblegará ante matones mezquinos y asesinos".Washington ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por la captura de Maduro, acusado en 2020 de conspiración narcoterrorista y tráfico internacional de cocaína por el Departamento de Justicia de EE. UU.