Bolivia: seguidores de Evo Morales continúan la “Marcha Por la Vida” y llegan a La Paz

Marcha por la paz en Bolivia

13 de enero de 2025.- Los gremiales liderados por Antonio Siñani se movilizarán el lunes en la ciudad de La Paz, ese mismo día se prevé que la caminata “evista” llegue a la urbe paceña. Ambos sectores presionan al Gobierno con demandas, principalmente, económicas.



De acuerdo con Siñani, la marcha de su sector rechazará la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que establece el decomiso de alimentos, siempre y cuando haya incremento de precios y almacenamientos indebidos.



“Hay que decirle a toda la población boliviana que el día lunes 13, el día de mañana, vamos a movilizarnos a raíz de que el Gobierno hasta el día de hoy no está haciendo caso en el retiro del artículo adicional séptimo, donde nos quiere incautar, nos quiere confiscar, nos quiere quitar la mercadería y eso afecta a todo el pueblo boliviano en general”, declaró Siñani, citado por Unitel.



No obstante, el pasado viernes, el Gobierno se reunió con otro sector gremial para analizar este tema y el acuerdo fue que los comerciantes minoristas serán excluidos de dicha disposición.



Por tanto, el sector que responde al dirigente Pedro Valda no participará en la movilización fijada para este lunes.



Entre tanto, la marcha “evista” que partió el pasado viernes de Patacamaya y hoy llegó a Achica Arriba, tiene previsto arribar a la sede de Gobierno este lunes, para demandar atención a temas económicos, como la falta de combustible y de dólares, así como para reclamar por la persecusión política contra su líder Evo Morales y la detención de otras personas.



Esta jornada la columna de personas partió desde Cajamarca, donde enfrentó duras condiciones climáticas, hasta Achica Arriba desde donde mañana, muy temprano, descenderá a la hoyada. Su objetivo es ingresar a la plaza Murillo, centro del poder político del país.



La caminata, en la que no participa el expresidente Evo Morales, y está ausente el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, tiene al senador Leonardo Loza como dirigente, quien dijo que fue decisión de las bases que Morales se mantenga al margen, por su seguridad.



Morales se encuentra atrincherado en el trópico de Cochabamba desde octubre del pasado año, luego de la reactivación de la demanda en su contra por la presunta comisión del delito de trata de personas.



El 14 de enero debe comparecer ante un juez de la ciudad de Tarija; sin embargo, sus abogados ya anticiparon que no acudirá porque el proceso no se sustanció conforme a la norma vigente.



Enrique Mamani, dirigente de los interculturales, manifestó que la marcha busca la estabilidad económica de la canasta familiar, provisión regular de combustible, fluidez del dólar y el pedido de renuncia de los magistrados autoprorrogados.