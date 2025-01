(VIDEO) Sube a 24 cifra de muertos en incendios de Los Ángeles con vientos aún más peligrosos

13-01-25.-El saldo mortal de los voraces incendios en la ciudad de Los Ángeles, en el oeste de Estados Unidos, llegó el domingo a 24 personas, mientras funcionarios advierten de la llegada de peligrosos vientos que pueden aumentar la gravedad del desastre.Los incendios continuaron asolando a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos por sexto día reduciendo comunidades enteras a escombros en cenizas y dejando a miles de personas sin hogar.El Departamento Forense del condado de Los Ángeles publicó una lista de víctimas mortales sin dar identidades. Ocho de los muertos fueron encontrados en la zona del incendio de Palisades y 16 en la zona del incendio de Eaton, según el informe.Los denodados esfuerzos de los bomberos han frenado en parte la propagación del incendio de la zona de Palisades, que se aproximaba al lujoso Brentwood y el densamente poblado Valle de San Fernando.Sin embargo, las condiciones empeoran con el «comportamiento extremo del fuego y condiciones que amenazan la vida» en los siguientes días.Los vientos de hasta 110 km/h causan una «situación particularmente peligrosa (PDS, en inglés)» que sería declarada desde primeras horas del martes, dijo Rose Schoenfeld, del Servicio Meteorológico Nacional(NWS).Estas ráfagas de viento podrían avivar las llamas y levantar brasas de las zonas quemadas existentes hacia nuevas áreas, advirtieron los bomberos.El jefe del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Anthony Marrone, dijo que su departamento recibió recursos, incluidas decenas de nuevos camiones cisterna y bomberos desde lugares lejanos, y que estaba preparado para enfrentar la renovada amenaza.Cuando se le preguntó acerca de si los hidrantes podrían quedarse nuevamente sin agua, como pasó en el brote inicial de incendios la semana pasada, la alcadesa Karen Brass respondió: «Creo que la ciudad está preparada».Mientras tanto, la frustración aumentaba para los miles de evacuados a quienes las autoridades han dicho que no podrán volver a sus hogares antes del jueves.«No va a ocurrir hasta que finalice la bandera roja que está en curso», dijo Marrone al hablar de los fuertes vientos que se esperan como mínimo hasta el miércoles.«Por favor, estén seguros de que la primera cosa el jueves será empezar a hablar del retorno», agregó.Algunos han hecho filas durante horas con la esperanza de volver por medicamentos, ropa o por sus mascotas.– Búsqueda de cadáveres –El sheriff Robert Luna dijo que las escoltas a estas zonas se suspendieron el domingo por las peligrosas condiciones, además por la necesidad de recuperar los cuerpos de las víctimas.En algunas zonas, el fuego convirtió casas en cenizas y dejó rastros de metal fundido de los coches quemados.Las autoridades efectuaron muchos más arrestos, incluyendo a un sospechoso disfrazado de bombero que pretendía entrar a robar.El toque de queda en las zonas evacuadas se ha extendido y se requirió mayor presencia y recursos de la Guardia Nacional.«Tengo que estar ahí para proteger a mi familia, mi esposa, mis hijos, mi mamá, y no puedo ni siquiera verlos», dijo el residente de Altadena, Bobby Salman, de 42 años.– «Tornados de fuego» –El incendio de Palisades ha consumido a 9.500 hectáreas y solo estaba contenido en un 11%, mientras que el de Eaton, en Altadena, abarcaba unas 5.700 hectáreas y estaba contenido en un 27% de su perímetro, según las autoridades.Grabaciones de video mostraban «tornados de fuego» que ocurren cuando un incendio es tan intenso que crea su propio clima.El número total de residentes bajo órdenes de evacuación es ahora de unos 100.000, luego de estar en un máximo de 180.000.Cifras oficiales registran más de 12.000 estructuras quemadas, pero Todd Hopkins, de Cal Fire, dijo que no todas eran viviendas, y que la cifra también incluía dependencias, tráilers y cobertizos.La repentina avalancha de gente que necesita un nuevo lugar para vivir en los próximos meses puede complicar la dinámica para los inquilinos de la ciudad, que ya no la tenían fácil.«Estoy de nuevo en el mercado junto a decenas de miles de personas», dijo Brian, un jubilado de 69 años cuyo apartamento de alquiler se incendió. «No pinta bien».El gobernador de California, Gavin Newsom, prometió que la ciudad se reconstruiría y dijo que habría un «Plan Marshall», en referencia al apoyo de Estados Unidos a Europa tras la Segunda Guerra Mundial.El presidente electo Donald Trump acusó a las autoridades de California de incompetencia.«Esta es una de las peores catástrofes en la historia de nuestro país. Simplemente no pueden apagar los incendios. ¿Qué les pasa?», escribió Trump en su plataforma Truth Social.Una heroica operación contra los incendios ha estado en marcha desde el inicio de las llamas y fue reforzada el domingo con la llegada de equipos desde México.También el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ofreció a los bomberos de su país para «ayudar a salvar vidas».– Impacto climático –Autoridades federales y locales están llevando a cabo una gran investigación para determinar qué causó los incendios.Si bien el inicio de un incendio forestal puede ser deliberado, a menudo es natural y una parte vital del ciclo de vida de un medioambiente.Pero la expansión urbana pone a las personas en peligro con mayor frecuencia, y el cambio climático está exacerbando las condiciones que dan lugar a incendios destructivos.