Protestan miles en Bilbao, piden abrir celdas a presos de ETA

Miles de personas se han manifestado en Bilbao para pedir "abrir las puertas de las celdas" a los presos de ETA

12 de enero de 2025.- Decenas de miles de personas se han manifestado este sábado en Bilbao, convocadas por la red ciudadana Sare, para pedir "abrir las puertas de las celdas" a los presos de ETA con la legislación ordinaria. Durante la marcha, el colectivo ha celebrado la "victoria" del fin de cómputo de penas, pero ha denunciado "excepcionalidades" como el bloqueo de progresiones de grado.



La tradicional manifestación anual, convocada por Sare bajo el lema "Behin Betiko konponbidea, elkarbizitza, bakea" (Definitivamente. Resolución, paz, convivencia), ha partido pasadas las 17.15 horas desde el pabellón de La Casilla de la capital vizcaína.



La pancarta, de grandes dimensiones, ha sido portada por Ane Muguruza, hija del diputado de HB Josu Muguruza, asesinado en 1989 en Madrid por un grupo de extrema derecha; la representante de Bakebidean, Emilie Martin; el periodista Martxelo Otamendi; la activista vasco-saharaui Garazi Hach Embarek; la profesora de la UPV/EHU Arantza Aldezabal; la abogada Amaia Izko, la representante de Harrera, Eva Ferreira; el actor Patxi Biskert; el ex alcalde de Bergara José Luis Elkoro; el miembro de Senidea Rafael Larretxea y los portavoces de Sare, Bego Atxa y Joseba Azkarraga.



La marcha, que se ha desarrollado en un ambiente festivo, ha sido encabezada por una hilera de zanpanzar, custodiados por media docena de personajes propios de la mitología vasca. Entre los congregados han desfilado más de un centenar de familiares de presos de ETA.



Entre gritos de 'Amnistia osoa' (amnistia total) y 'Euskal presoak, etxera!' (los presos vascos ¡A casa!) la manifestación ha discurrido por las calles Autonomía, Zabalburu, Hurtado de Amezaga, Plaza Circular y Buenos Aires, hasta el Ayuntamiento de Bilbao, donde los convocantes han leído un manifiesto.



A lo largo de todo el recorrido, los congregados en borde de las aceras han aplaudido y vitoreado a quienes marchaban, precedidos del repiqueteo de los cencerros que los zanpanzar --personaje de la cultura navarra-- llevaban sujetos a la cintura



Entre los manifestantes se han entremezclado representantes políticos y de organizaciones sindicales y sociales, que han reivindicado "el fin de las políticas de excepción" que "continúa aplicando el Estado español".



EH Bildu ha participado en la marcha con una representación encabezada por su coordinador general, Arnaldo Otegi; el portavoz parlamentario, Pello Otxandiano; el senador Gorka Elejabarrieta y la portavoz de la formación en Navarra, Laura Aznal. Por Sortu, ha acudido su secretario general, Arkaitz Rodríguez, y por EA, su secretaria general, Eba Blanco.



El ex president de la Generalitat Quim Torra, la expresidenta del Parlament Laura Borràs, y la ex vicepresidenta de la Cámara Aurora Madaula, se han situado en segunda fila, tras la parcarta que ha encabezado la manifestación.



Un año más, han participado en la convocatoria representantes de los partidos nacionalistas catalanes. En representación de Junts per Catalunya ha acudido Josep Pagès i Massó; por Esquerra, la eurodiputada Diana Riba; de la la ANC, Toni Strubell; por parte de la CUP, su portavoz, Su Moreno, y por Omnium Cultural, su presidente, Xavier Antich. Asimismo, se ha desplazado hasta Bilbao Cèsar Lagonigro, de la Coordinadora de ládvocacia de Catalunya. También han asistido dirigentes de Més per Mallorca y BNG.



También han desfilado con los manifestantes representantes sindicales vascos, como el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y el coordinador general de LAB Igor Arroyo, además de integrantes de ESK, Steilas, Hiru, EHNE, CGT, CNT y Etxalde, y de colectivos como Bakebidean, Gure Esku Dago, Egiari Zor, Paz con Dignidad, Harrera, Etxerat o Ernai.



Sare



Al término de la manifestación, que ha concluido en el Ayuntamiento de Bilbao, los portavoces de Sare Joseba Azkarraga y Bego Atxa, se han dirigido a los congregados para agradecerles "haber vuelto a llenar las calles de Bilbo de ilusión y de esperanza".



Azkarraga ha advertido de que la reivindicación de Sare "cuenta los gritos de ánimo de los miles y miles de personas" que "no van a permitir que, en su nombre, se continúen vulnerando derechos y aumentando la crispación y el enfrentamiento". "Entre todos desactivaremos las políticas vulneradoras de los derechos de las personas presas. Entre todos los traeremos a casa", ha asegurado.



El portavoz de Sare se ha mostrado convencido de que se van "cubriendo etapas" y aunque "más lentamente de lo que quisiéramos, vamos bien". De esta forma, ha aludido al fin de "las políticas de alejamiento" o "la permanencia en primer grado hasta el final de las condenas".



A su juicio, "la última victoria arrancada a quienes se empeñan en mantenerse en el bloqueo y la crispación" es "el fin del no computo de penas, que ha representado una de las mayores aberraciones jurídicas" para los presos de ETA.



Ha lamentado que, sin embargo, hay "excepcionalidades que aún se mantienen, no solo las derivadas de legislaciones que se aprobaron hace más de 20 años, sino las practicadas en el día a día de la gestión penitenciaria".



En este sentido, y "en lo concerniente a progresiones de grado, permisos penitenciarios u otros modelos de cumplimiento", ha denunciado que "el tratamiento aplicado a los presos de motivación política, es discriminatorio" respecto a otros reclusos.



"No estamos exigiendo privilegios de ningún tipo, sino la aplicación de una política penitenciaria ordinaria, sin excepcionalidades, sin discriminaciones ni criterios de oportunidad política", ha aclarado.



Por ello, ha pedido "que no se paralicen las progresiones a tercer grado, ni los permisos penitenciarios ni cualquier otra modalidad de cumplimiento fuera de los muros de las prisiones". "Las condenas impuestas no les pueden anular sus derechos", ha advertido.



Además, ha criticado que "ciertos ámbitos políticos, judiciales o algunos medios de comunicación, se erijan en evaluadores de las conciencias de las de los presos y presas de motivación política".



Tras advertir de que "el derecho penitenciario y penal no buscan convertir las almas de las personas" ha afirmado "con rotundidad" que los presos de ETA "han dado, desde el año 2011, más pasos en favor de la paz y la convivencia, que la derecha política y judicial española juntas".



"Déjese por tanto ya de exigir a estos presos y presas nada que vaya más allá de lo que la legislación ordinaria requiere de toda persona privada de libertad. Y consigamos, abrir las puertas de las celdas y posibilitar que vuelvan a sus casas. Y esto se puede hacer, con la aplicación de una política penitenciaria ordinaria", ha indicado.



Joseba Azkarraga ha apuntado que "ETA ya no existe", que "tomó sus decisiones hace tiempo y ya es hora de avanzar, de romper muros y desatar nudos".



Además, ha reclamado "el derecho a poder construir la convivencia entre todos, sin odios, ni revanchas" y ha avisado de que "no se puede exigir autocritica solo a los presos" de ETA "sin que la hagan, asimismo, todas las instancias responsables de vulnerar Derechos Humanos, entre las que están el propio Estado".



También ha denunciado la "injusticia" de mantener "medidas" y "legislaciones excepcionales", como la de "obligar al cumplimiento efectivo de 40 años de privación de libertad" o "bloquear las progresiones de grado".



Azkarraga ha destacado que, aunque las víctimas son "iguales en sufrimiento, son desiguales para las varas de medir políticas y judiciales". "Tenemos aún un largo camino por recorrer. Es el momento ya de que estos presos puedan volver a sus casas, a través de la aplicación de una justicia ordinaria. Es la hora de sellar, de poner fin a todas las consecuencias del conflicto sufrido en nuestro pueblo", ha concluido.