Presidente panameño considera acudir a la ONU por amenazas de Trump sobre el canal

Canal de Panamá

11 de enero de 2024.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró en privado que planea acudir al Consejo de Seguridad de la ONU si el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, sigue amenazando a su país con retomar el control del canal, reporta Politico haciendo referencia al exmandatario del país, Ernesto Pérez Balladares.



No obstante, Mulino planea esperar a la toma de posesión de Trump para ver si reitera sus reclamaciones. "Dijo que tomará más medidas después del 20 de enero [...] si el presidente electo Trump insiste en el asunto", señaló Balladares. "Como todos en este país, está sorprendido", afirmó.



El exmandatario indicó que Mulino se manifestó al respecto durante una reunión en el palacio presidencial, que tuvo lugar el miércoles último.



En público, el Presidente remarcó este jueves que "Panamá es soberana cien por ciento en su territorio, y el canal es y seguirá siendo panameño".



Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, manifestó que "para los panameños, el canal es incomprable y es la religión que nos une", informan medios locales. "El canal, que es un activo de los panameños, sirve de manera exitosa a toda la comunidad internacional, sobre todo a Estados Unidos […] sin ningún privilegio para nadie", subrayó.

Trump no descarta el uso de la fuerza



Cabe recordar que Trump aseguró esta semana que "el canal de Panamá está en discusión con ellos (las autoridades panameñas) ahora mismo. Violaron todos los aspectos del acuerdo, y lo violaron moralmente", afirmó.



"El canal de Panamá es vital para nuestro país", dijo. Según él, "está siendo operado por China". "Y le dimos el canal de Panamá a Panamá. No se lo dimos a China. Y han abusado de él. Han abusado de ese regalo", indicó.



Adicionalmente, al ser preguntado sobre si descartaba el uso de medios de fuerza para que Washington se hiciera nuevamente con el control del canal –donde mantuvo un enclave entre 1914 y 1999–, el magnate republicano se negó a hacerlo. "No voy a comprometerme a ello [a no usar la fuerza militar]. Tal vez tenga que hacer algo", respondió.