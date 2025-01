Guatemala no reconoce el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala Credito: Web

11-01-25.-El Gobierno del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó este viernes que no reconoce el nuevo periodo presidencial Nicolás Maduro en Venezuela, al que tildó de «régimen ilegítimo».



El Gobierno de Arévalo considera que «el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha demostrado su falta de voluntad para el diálogo y por ello exigen el cese inmediato de la usurpación».



“Guatemala rechazó categóricamente los resultados del proceso electoral de la República Bolivariana de Venezuela del 28 de julio de 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, recuerda un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).



La misiva añade que «Guatemala, al igual que el resto de la comunidad democrática internacional, continuará insistiendo en el respeto a la expresión del pueblo venezolano que en las urnas se pronunció de manera pacífica y contundente».



Guatemala solicita asimismo que las autoridades de Venezuela protejan las instalaciones y al personal diplomático que reside en territorio venezolano, incluidas las personas que buscan asilo en dichas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional, y en particular, con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.



La “detención” y posterior “liberación” este jueves de la líder opositora María Corina Machado luego de aparecer en una marcha en Caracas, denunciada por la oposición, intensificó la crisis que se vive a pocas horas de que Maduro asuma un tercer mandato consecutivo.



Se espera que Nicolás Maduro asuma un tercer mandato en la tradicional ceremonia de investidura en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano.



Por su parte, Edmundo González, considerado como presidente electo por la oposición y decenas de Gobiernos de diversas naciones, asegura que estará en Venezuela para juramentarse como nuevo presidente.



En julio de 2024 se realizaron las elecciones generales de Venezuela, donde en medio de denuncias de fraude y no publicación de las actas electorales, Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral nacional, controlado por el oficialismo.

Efe