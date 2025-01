Juez sentencia a Trump por caso en NY, pero no le impone ninguna pena

Trump sentado junto a uno de sus abogados se dirige al tribunal por video Credito: AP

11-01-25.-El presidente electo Donald Trump fue sentenciado formalmente el viernes en Nueva York en el caso de pagos a una actriz porno para mantener su silencio, pero el juez se negó a imponer una pena. El resultado consolida la condena de Trump y al mismo tiempo lo libera para regresar a la Casa Blanca sin la amenaza de una sentencia de prisión o una sanción económica.



La sentencia a Trump de libertad incondicional marca un final tranquilo de un caso extraordinario que por primera vez llevó a un expresidente y un importante candidato presidencial ante una corte en calidad de acusado. El caso fue el único de cuatro acusaciones penales que llegó a juicio y posiblemente el único que lo hará.



El juez de Manhattan Juan M. Merchán podría haber condenado al republicano de 78 años a hasta cuatro años de prisión. En cambio, eligió una sentencia que eludió espinosas cuestiones constitucionales al poner fin efectivamente al caso, pero aseguró que Trump se convertirá en la primera persona condenada por un delito grave en asumir la presidencia.



A diferencia de su juicio del año pasado, cuando Trump llevó a sus aliados al tribunal y se dirigió a los periodistas que esperaban fuera de la corte, el expresidente no apareció en persona el viernes, sino que hizo una breve aparición virtual desde su casa en Palm Beach, Florida.



Trump, vestido con un traje oscuro y sentado junto a uno de sus abogados con una bandera estadounidense de fondo, apareció en una pantalla de video al insistir, una vez más, en que no cometió ningún delito.





“Ha sido una cacería de brujas política. Se hizo para dañar mi reputación para que perdiera las elecciones y, obviamente, eso no funcionó”, dijo Trump.



Trump calificó el caso como “una armamentización del gobierno” y “una vergüenza para Nueva York”.



El fallo corona un caso trascendental en que el ex y futuro presidente fue acusado de 34 delitos graves, juzgado durante casi dos meses y condenado por todos los cargos. Sin embargo, el desvío legal —y los detalles sórdidos ventilados en la corte sobre un complot para ocultar las acusaciones de infidelidad— no lo perjudicó ante los votantes, quienes lo eligieron para un segundo mandato.



Merchán dijo que, como al enfrentar a cualquier otro acusado, debe considerar todos los factores agravantes antes de imponer una sentencia, pero la protección legal que Trump tendrá como presidente “es un factor que anula todos los demás”.



“A pesar de la extraordinaria amplitud de esas protecciones, un poder que no proporcionan es el poder de borrar un veredicto del jurado”, subrayó Merchán.



Cuando el juez señalaba que los votantes habían devuelto a Trump al poder, el futuro presidente se recostó en su silla.



Trump habló durante unos seis minutos al dirigirse al tribunal por video. Dijo que su juicio penal y condena han “sido una experiencia muy terrible” e insistió en que no cometió ningún delito.



Antes de la audiencia del viernes, Merchán había indicado que planeaba la sentencia sin pena, lo que significaba que no se impondrían penas de prisión, libertad condicional ni multas.



Los fiscales afirmaron el viernes que apoyaban una sentencia sin pena, pero criticaron los ataques de Trump al sistema legal durante y después del caso.



“El que una vez fue y será nuevamente presidente de los Estados Unidos ha participado en una campaña coordinada para socavar su legitimidad”, sostuvo el fiscal Joshua Steinglass.



En lugar de mostrar arrepentimiento, Trump ha “engendrado desdén” por el veredicto del jurado y el sistema de justicia penal, añadió Steinglass, y sus llamados a la represalia contra los involucrados en el caso, incluiyendo el exhorto a que se inhabilite al juez, “han causado un daño duradero a la percepción pública del sistema de justicia penal y han puesto en peligro a los funcionarios de la corte”.



Al aparecer desde su casa en Mar-a-Lago, el expresidente estaba sentado con su abogado Todd Blanche, a quien ha elegido para servir como el segundo funcionario de más alto rango del Departamento de Justicia en su próximo gobierno.



“Los votantes estadounidenses tuvieron la oportunidad de ver y decidir por sí mismos si este era el tipo de caso que debería haberse presentado. Y decidieron”, dijo Blanche. “Y es por eso que en 10 días el presidente Trump asumirá el cargo de presidente de los Estados Unidos”.



La audiencia completa duró poco más de media hora.



Después, se esperaba que Trump regresara a los negocios de planificar su nueva administración y recibir a los republicanos conservadores de la Cámara de Representantes para discutir las prioridades del Partido Republicano.



Antes de la audiencia, un puñado de partidarios y críticos de Trump se reunieron afuera. Un grupo sostuvo una pancarta que decía: “Trump es culpable”. El otro sostuvo una que decía: “Detener la conspiración partidista” y “Detener la cacería de brujas política”.



El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina presentó los cargos, es un demócrata.



El caso acusó a Trump de manipular los registros de su empresa para ocultar un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels. Ella recibió el pago, al final de la campaña de 2016 de Trump, para no revelar públicamente un encuentro sexual que, ella afirma, sostuvieron una década antes. Él dice que no ocurrió nada sexual entre ellos, y sostiene que sus adversarios políticos inventaron una acusación falsa para tratar de dañarlo.



La fiscalía de Bragg indicó en un documento judicial el lunes que Trump cometió “delitos graves que causaron un daño extenso a la santidad del proceso electoral y a la integridad del mercado financiero de Nueva York”.



Si bien los cargos eran específicamente sobre cheques y libros contables, las acusaciones subyacentes eran sórdidas y estaban profundamente entrelazadas con el ascenso político de Trump. Los fiscales dijeron que se pagó a Daniels —a través del abogado personal de Trump en ese momento, Michael Cohen— como parte de un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escucharan sobre las supuestas aventuras extramatrimoniales de Trump.



Trump niega que los supuestos encuentros hayan ocurrido. Sus abogados dijeron que quería sofocar las revelaciones a fin de proteger a su familia, no a su campaña. Y aunque los fiscales afirmaron que los reembolsos de Cohen por pagar a Daniels se registraron engañosamente como gastos legales, Trump asevera que eso es simplemente lo que eran.



Los abogados de Trump intentaron sin éxito evitar un juicio. Desde su condena en mayo por 34 cargos de falsificar registros comerciales, han utilizado prácticamente todas las palancas legales a su alcance para tratar de anular la condena, desestimar el caso o al menos posponer la sentencia.



Los abogados de Trump han insistido mucho en las afirmaciones de inmunidad presidencial frente a la prosecución, y recibieron un impulso en julio de una decisión de la Corte Suprema que otorga a los excomandantes en jefe una considerable inmunidad.



Trump era un ciudadano privado y candidato presidencial cuando se le pagó a Daniels en 2016. Era presidente cuando se hicieron y registraron los reembolsos a Cohen al año siguiente.



Merchán, un demócrata, pospuso repetidamente la sentencia, inicialmente programada para julio. Pero la semana pasada, fijó la fecha del viernes, citando la necesidad de “finalidad”.



Los abogados de Trump luego realizaron una serie de esfuerzos de último minuto para bloquear la sentencia. Su última esperanza desapareció el jueves por la noche con un fallo de 5-4 de la Corte Suprema que rechazó posponer la sentencia.



Mientras tanto, los otros casos penales que una vez se cernieron sobre Trump han terminado o se han estancado antes del juicio.



Después de la elección de Trump, el fiscal especial Jack Smith suspendió las acusaciones federales sobre el manejo de documentos clasificados de Trump y sus esfuerzos por anular su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Un caso de interferencia electoral a nivel estatal en Georgia está bloqueado en la incertidumbre después que la fiscal Fani Willis fuera retirada de él.

