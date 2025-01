Pepe Mujica revela que el cáncer se ha propagado a su hígado. "Estoy muriendo ... no me hagan sufrir al pedo..."

9 de diciembre de 2025.- Este jueves, el expresidente de Uruguay, José Mujica, reveló con profunda sinceridad que su cáncer de esófago ha avanzado hasta colonizar su hígado.

En una entrevista con el semanario Búsqueda, el político de 89 años expresó que no continuará con tratamientos adicionales debido a su avanzada edad y condiciones crónicas de salud.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada", afirmó Mujica, subrayando que su cuerpo no resistiría más intervenciones médicas.

Expansión del cáncer al hígado

Mujica, quien lideró Uruguay entre 2010 y 2015, ha decidido no conceder más entrevistas y ha solicitado que le permitan vivir sus días en paz.

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más", declaró, añadiendo que su ciclo de vida ya se ha completado y que se está "muriendo".

Este anuncio ha conmocionado a muchos, ya que Mujica sigue siendo una figura muy admirada en su país y más allá de sus fronteras por su humildad y compromiso con la democracia.

Despedida y legado de Mujica

En su mensaje, Mujica aprovechó para despedirse de sus compañeros y compatriotas, demostrando su amor por Uruguay y su gente.

Mujica había anunciado previamente en abril de 2024 que tenía un tumor en el esófago, lo cual complicaba su situación ya que padece una enfermedad inmunológica desde hace más de dos décadas.

Tras recibir radioterapia y someterse a una intervención quirúrgica para colocar un stent en diciembre, ahora enfrenta la realidad de su enfermedad avanzada.