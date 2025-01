España no enviará representante a la juramentación de Maduro

Pedro Sánchez, jefe del gobierno de España Credito: Web

09-01-25.-El Gobierno español no enviará a ningún representante a la juramentación de Nicolás Maduro este viernes 10 de enero, revelaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a EFE.



La nación ibérica tampoco lo hizo cuando el líder de izquierda asumió el mandato actual en enero de 2019. En ese entonces, también en el poder Pedro Sánchez.



La UE, en conjunto, no reconoce la victoria de Maduro. Por esa razón, acordó en Bruselas el mes pasado que los embajadores de los países miembros no acudieran a la investidura.



Entre tanto, Edmundo González Urrutia también ha dejado clara su intención de retornar a Venezuela para juramentarse como presidente.

