Luisa González favorita en Ecuador, según centro de estudios

Luisa González candidata a la Presidencia de Ecuador

8 de enero de 2025.- A un mes de las elecciones presidenciales en Ecuador, Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, lidera hoy la intención de voto con un promedio del 35,5 por ciento, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).



La institución coloca a Daniel Noboa, actual presidente y candidato, en un cercano segundo lugar con un 32,9 por ciento.



El informe no constituye una encuesta, sino un análisis basado en la evolución de múltiples estudios realizados en el país, aclaró Celag.



La entidad también destacó que un alto porcentaje de votantes aún no define su preferencia, lo que deja el panorama electoral abierto.



Alfredo Serrano Mancilla, director del Celag, explicó en su cuenta de X que la indecisión se debe a quienes simplemente no han decidido y a aquellos que reflexionan su voto a última hora.



Ese fenómeno ya se observó en las elecciones de 2021 y 2023, cuando surgieron candidatos inesperados que alcanzaron niveles significativos de apoyo, señaló Serrano.



Según el análisis, González cuenta con el respaldo firme del voto duro del correísmo, sin embargo, enfrenta el desafío de convencer a quienes suelen apoyar a la Revolución Ciudadana solo en una eventual segunda vuelta.



“Es clave que estos votantes adelanten su apoyo para asegurar una ventaja en la primera vuelta”, comentó Serrano respecto a la candidata progresista.



Por otro lado, apuntó que Noboa parece beneficiarse de la ausencia de un rival fuerte dentro del espectro conservador.



“Tiene más voto que respaldo real. ¿Por qué? Porque no hay otro rival que le quite el voto. Aún falta por ver si aparecen en estas últimas semanas.”, concluyó el analista.



Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 9 de febrero de 2025, en un escenario político marcado por la incertidumbre y la posibilidad de cambios de última hora en las preferencias del electorado.



El pasado domingo comenzó la campaña, marcada por la decisión del mandatario Daniel Noboa, de solicitar licencia por periodos cortos para no dejar el poder durante toda la fase proselitista, lo cual ha sido denunciado por sus contrincantes y juristas que consideran eso como una infracción electoral.