González Urrutia dice que la reunión con Biden fue "larga, fructífera y cordial"

07-01-25.-El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó que la reunión que mantuvo este lunes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue «larga, fructífera y cordial».



En breves declaraciones a la prensa tras el encuentro, González Urrutia afirmó que Biden lo «acompaña de corazón» en su intento de regresar a Venezuela para la investidura del próximo 10 de enero.



González Urrutia explicó que abordaron «diversos aspectos de la relación bilateral» y que le agradeció el «apoyo» recibido por parte del Gobierno de Estados Unidos «en esta lucha por la recuperación democrática de Venezuela».



El opositor no confirmó si pretende reunirse con el presidente electo estadounidense, Donald Trump, quien asumirá el poder el 20 de enero, pero avanzó que las relaciones con la nueva Administración serán «muy, muy cercanas y también muy provechosas para Venezuela».



«Nosotros vamos a continuar con la misma política bipartidista que hemos tenido desde el principio y con ello vamos a asegurar que el camino de la restauración de la democracia sea lo más pronto posible».



Sobre el llamado de la líder opositora María Corina Machado para que los venezolanos salgan a las calles, Gonzalez Urrutia declaró que «la recuperación de la democracia es una tarea de todos».



La Casa Blanca, por su parte, aún no ha emitido declaraciones tras el encuentro y la reunión no formaba parte de la agenda oficial de Biden este lunes, que se hace pública diariamente.



Su visita a Washington forma parte de una gira para lograr apoyos internacionales ante la investidura presidencial prevista para el próximo 10 de enero.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó tras las elecciones del pasado 28 de julio la reelección del presidente Nicolás Maduro, pero no ha aportado pruebas con resultados desagregados de su victoria.



La mayor coalición opositora presentó unas actas de votación que dan la victoria a González Urrutia, quien ha sido considerado el presidente electo por parte de Estados Unidos y otros países.



Su visita a Washingotn llega después de que el sábado se encontrara en Argentina con el presidente Javier Milei y, posteriormente, en Uruguay, con el mandatario Luis Lacalle Pou, además de mantener una videoconferencia con el jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña.

